JMFW 2024, Mengukur Indonesia Jadi Kiblat Modest Fashion Dunia

JAKARTA Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 mencuri perhatian para pencinta busana di Tanah Air. Ajang tahunan ini melibatkan 214 desainer atau jenama yang memamerkan karya mereka.

Mengusung tema "Discover Indonesian Modest Fashion Excellence", JMFW 2024 digelar pada 19-21 Oktober 2023 dan berdampingan (back to back) dengan pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38. TEI 2023 digelar secara hibrida, yakni secara langsung di luar jaringan pada 18-22 Oktober 2023 dan secara daring dengan konsep situs web interaktif berbasis katalog elektronik hingga 18 Desember 2023.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga optimistis, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam industri modest fashion dunia. Untuk itu, masing-masing komponen ekosistem modest fashion harus menjalankan pengembangan sesuai tugas dan fungsinya. Cara ini dapat mengakselerasi pertumbuhan modest fashion dalam negeri, hingga akhirnya terwujud visi Indonesia sebagai salah satu kiblat modest fashion dunia.

"Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam industri modest fashion dunia. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan harus mengembangkan modest fashion di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya. Hal ini agar mengakselerasi visi Indonesia menjadi salah satu kiblat modest fashion dunia pada 2024. Artinya, setiap pihak diharapkan solid dan terus menjalin kolaborasi," tutur Wamendag Jerry saat membuka perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD) City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 17 Oktober 2023.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi, Direktur Jenderal Perdagangan Isy Karim, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan, dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Didid Noordiatmoko.

Wamendag Jerry menilai, sektor modest fashion merupakan industri yang saat ini berkembang pesat dan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia harus memanfaatkan peluang ini. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah pembentukan JMFW yang telah memasuki tahun ketiga pada 2023 ini.

"JMFW bukan sekadar sebuah pagelaran busana, tetapi juga merupakan ekosistem modest fashion yang melibatkan berbagai pihak dari hulu hingga hilir. Kita harus terus memberikan dukungan untuk mempromosikan produk-produk buatan Indonesia. Diharapkan JMFW juga dapat menjadi salah satu kontributor untuk terus mengkampanyekan Bangga Buatan Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia semakin cinta dan menggunakan produk Indonesia," kata Wamendag Jerry.

Perhelatan JMFW tahun ini menampilkan karya dari 214 desainer atau jenama dengan sekitar 1.000 koleksi, serta perusahaan-perusahaan dari sektor pendukung lainnya, seperti kosmetika, tekstil dan garmen, alas kaki, tas, aksesoris, dan perhiasan, serta produk gaya hidup lainnya. Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi dagang pada JMFW yang diselenggarakan pada 19-21 Oktober 2023 senilai 2,5 juta dolar Amerika Serikat (AS).