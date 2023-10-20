Mahfud MD Nonton Pementasan Teater Calon Lawan, Didampingi sang Istri

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD menonton langsung pementasan teater bertajuk 'Calon Lawan' di Gedung Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (20/10/2023).

Kehadiran Mahfud MD turut didampingi oleh sang istrinya, Zaizatun Nihayati serta dikawal ketat oleh beberapa pengawalnya.

Dihadapan awak media, Mahfud MD menjelaskan kalau dia hanya diberikan izin satu hari untuk kampanye selama satu Minggu. Karena sesuai dengan undang-undang dan peraturan berlaku bagi setiap Menteri, ketika maju dalam kontestasi pemilihan umum.

"Kan tetap masuk kantor izin kampanye hanya satu hari dalam satu Minggu, dalam sembilan Minggu hanya sembilan hari. Jadi waktu nggak ada, jadi para Menteri, aturannya hanya cuti satu Minggu satu hari," ujar Mahfud MD saat ditemui di Gedung Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (20/10/2023).

Mahfud MD juga mengatakan, semenjak dideklarasikan sebagai pendamping Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden. Sebagian netizen kerap memberikan nama, untuk pasangan bersama Ganjar Pranowo .

"Netizen sekarang suka tanya singkatan Ganjar - Mahfud MD, Ganjar cuma bilang GAMA, terus ada yang bilang GAFUD, ada yang bilang PraMahfud lalu Pak Prabowo - Erick Thohir disebut PraEr lalu ditulis PRET," kata Mahfud MD.