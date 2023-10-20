Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mahfud MD Nonton Pementasan Teater Calon Lawan, Didampingi sang Istri

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |23:04 WIB
Mahfud MD Nonton Pementasan Teater Calon Lawan, Didampingi sang Istri
Mahfud MD nonton teater didampingi sang Istri. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD menonton langsung pementasan teater bertajuk 'Calon Lawan' di Gedung Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (20/10/2023).

Kehadiran Mahfud MD turut didampingi oleh sang istrinya, Zaizatun Nihayati serta dikawal ketat oleh beberapa pengawalnya.

Dihadapan awak media, Mahfud MD menjelaskan kalau dia hanya diberikan izin satu hari untuk kampanye selama satu Minggu. Karena sesuai dengan undang-undang dan peraturan berlaku bagi setiap Menteri, ketika maju dalam kontestasi pemilihan umum.

Indonesia Kita Gelar Pementasan Teater Bertajuk Calon Lawan

"Kan tetap masuk kantor izin kampanye hanya satu hari dalam satu Minggu, dalam sembilan Minggu hanya sembilan hari. Jadi waktu nggak ada, jadi para Menteri, aturannya hanya cuti satu Minggu satu hari," ujar Mahfud MD saat ditemui di Gedung Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (20/10/2023).

Mahfud MD juga mengatakan, semenjak dideklarasikan sebagai pendamping Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden. Sebagian netizen kerap memberikan nama, untuk pasangan bersama Ganjar Pranowo .

"Netizen sekarang suka tanya singkatan Ganjar - Mahfud MD, Ganjar cuma bilang GAMA, terus ada yang bilang GAFUD, ada yang bilang PraMahfud lalu Pak Prabowo - Erick Thohir disebut PraEr lalu ditulis PRET," kata Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/206/3050555/sabang_merauke_2024-EWUn_large.jpg
Yura Yunita hingga Isyana Sarasvati Meriahkan Pagelaran Sabang Merauke 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/612/2905412/teater-bertajuk-calon-lawan-usung-nuansa-politik-ingatkan-masyarakat-jaga-persatuan-ev6bZb52vY.jpg
Teater Bertajuk Calon Lawan Usung Nuansa Politik, Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/612/2905403/indonesia-kita-gelar-pementasan-teater-bertajuk-calon-lawan-dimeriahkan-cak-lontong-LHMOFKKtOu.jpg
Indonesia Kita Gelar Pementasan Teater Bertajuk Calon Lawan, Dimeriahkan Cak Lontong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/612/2877863/5-potret-desmonda-cathabel-aktris-teater-indonesia-pemeran-princess-jasmine-di-musikal-aladdin-skotlandia-rL9kMUbF1W.jpg
5 Potret Desmonda Cathabel, Aktris Teater Indonesia Pemeran Princess Jasmine di Musikal Aladdin Skotlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/23/612/2047167/teater-gandrik-hadirkan-lakon-horor-jenaka-para-pensiunan-2049-I9q5wJUvgk.jpeg
Teater Gandrik Hadirkan Lakon Horor Jenaka 'Para Pensiunan 2049'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/03/612/2038751/belanda-bangun-bioskop-porno-pertama-di-dunia-seperti-ini-teaternya-By5OtASZr7.jpg
Belanda Bangun Bioskop Porno Pertama di Dunia, seperti Ini Teaternya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement