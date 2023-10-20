Teater Bertajuk Calon Lawan Usung Nuansa Politik, Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan

PEMENTASAN teater bertajuk 'Calon Lawan' diinisiasi oleh Indonesia Kita digelar di Gedung Graha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Sabtu 21 Oktober 2023 Pukul 20.00 WIB. Pementasan teater ini bakal digelar selama dua hari yakni pada 21 - 22 Oktober 2023.

Bernuansa politik, pementasan teater dengan lakon 'Calon Lawan' ini memiliki pesan penting terkandung didalamnya. Salah satunya mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, dalam kontestasi pemilihan Presiden maupun Pileg pada 2024.

"Lakon Calon Lawan ini kami harapkan bisa mengajak para penonton untuk menyambut pesat elektoral nanti dengan santai, gembira dan tentunya kompak dalam hal pilihan dan pendapat, gembira, dan tentunya tetap kompak dalam perbedaan dan pendapat," tutur Butet Kartaredjasa selaku pendiri 'Indonesia Kita' dalam konferensi pers di Gedung Graha Bakti Budaya (TIM), di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

"Tidak perlu kita sampai harus berseteru di level, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di panggung politik yang sesungguhnya nanti," kata Butet.

Selain mengingatkan masyarakat untuk tidak terpecah belah, Butet mengatakan kalau pementasan teater dengan lakon 'Calon Lawan' ini bertujuan, untuk merefleksikan diri atas peristiwa terjadi di Tanah Air.

"Indonesia Kita selalu mencoba sebagai refleksi &diri atas apa yang terjadi di negara ini. Dengan cara budaya, kami berupaya mengingatkan para wakil rakyat untuk tidak melupakan dan meninggalkan janji-janji dihadapan para memilih," kata Butet.