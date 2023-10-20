Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Indonesia Kita Gelar Pementasan Teater Bertajuk Calon Lawan, Dimeriahkan Cak Lontong

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:56 WIB
Indonesia Kita Gelar Pementasan Teater Bertajuk Calon Lawan, Dimeriahkan Cak Lontong
Komunitas Pencinta Seni Indonesia Kita gelar pementasan teater. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

KOMUNITAS pencinta seni, 'Indonesia Kita' bakal menggelar pementasan teater bertajuk 'Calon Lawan' di Gedung Graha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Sabtu 21 Oktober 2023 Pukul 20.00 WIB. Pementasan teater ini bakal digelar selama dua hari yakni pada 21 - 22 Oktober 2023.

Agus Noor selaku penulis dan Direktur Artistik mengatakan pementasan teater bertajuk 'Calon Lawan' ini merupakan sebuah rangkaian cerita menjelang tahun politik, pada 2024 mendatang.

"Sebentar lagi ramai pesta elektoral. Kita akan melihat kontestasi pemimpin untuk mendapatkan panggung pemberitaan. Dan biasanya pada saat itulah, para pemimpin membutuhkan panggung sebagai seni sebagai bagian yang meramaikan panggung politik mereka," ujar Agus Noor dalam konferensi pers di Graha Bakti Budaya, TIM, Jumat (21/10/2023).

"Acara-acara seni banyak digelar dan diadakan dalam keriuhan politik, tetapi semua itu hanya menjadi cara untuk mengundang dan menghibur massa,” tuturnya.

Indonesia Kita Gelar Pementasan Teater Bertajuk Calon Lawan

Sementara itu, Butet Kertaredjasa selaku pendiri Indonesia Kita berharap, pementasan teater bertajuk 'Calon Kita' menjadi sarana pendingin bagi publik maupun para kontestan calon presiden. Sebelum maju berlaga dalam kontestasi pemilihan Presiden pada 2024 mendatang.

"Calon Lawan sarana menyambut kontestasi Pemilu dengan santai, gembira, dan tentunya tetap kompak dalam perbedaan pilihan dan pendapat. Tidak perlu sampai harus berseteru di level horizontal. Marilah kita terus bersatu dalam kebhinekaan kita," kata Butet.

Lebih lanjut, kisah Calon Lawan menampilkan dunia pertarungan bawah tanah di mana para kelompok saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Pertarungan antar dua kelompok yang sama kuat pun terjadi.

Berkali-kali terjadi pertarungan antar dua kelompok ini yang melibatkan jagoan-jagoan terbaik yang dimiliki keduanya. Saat situasi kian menegangkan, muncul beberapa kejadian misterius, yang membuat masing-masing kubu saling curiga.

