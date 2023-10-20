Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Arbi Aditama, Pembalap Ganteng MotoGP Junior asal Indonesia

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |02:31 WIB
5 Potret Arbi Aditama, Pembalap Ganteng MotoGP Junior asal Indonesia
Arbi Aditama. (Foto: Instagram)
A
A
A

FADILAH Arbi Aditama merupakan pembalap kelahiran purworejo yang menjadi atlet MotoGP kategori junior. Baru-baru ini dia dikabarkan telah memenangkan sebuah audisi balap motoGP dengan meraih kemenangan juara 1.

Arbi Aditama adalah pembalap pertama yang memenangkan kompetisi junior internasional. Memang, sudah ada beberapa pembalap Indonesia yang yang ikut dalam gelaran MotoGP Junior, tapi baru Arbi Aditama yang mendapatkan juara.

MotoGP Junior atau JuniorGP merupakan FIM JuniorGP World Championship yakni ajang balapan kelas junior. Mereka yang berlomba di JuniorGP ini nantinya bisa bersaing di balapan kelas atas dan puncaknya adalah MotoGP.

JuniorGP mengikuti aturan Moto3, dan menjadi awal untuk masuk ke Kejuaraan Dunia Moto3. Adapun perbedaan mendasarnya adalah dalaman mesin, yang mgnggunakan mesin empat tak 250 cc satu silinder, mesin ini pun harus memiliki lubang maksimum 81 mm (3,2 inci). Dilansir dari akun Instagram @f.arbi93, berikut 5 potret Arbi Aditama:

Arbi Aditama

Arbi Aditama terlihat mengangkat sebuah piala penghargaan dari keberhasilanya menjadi pembalap motoGP. Membuat Arbi Aditama tampil senang dan bahagia hasil prestasi yang ia lakukan.

Arbi Aditama

Pembalap junior ini terlihat berdoa sebelum melakukan pertandingan. Menggunakan baju dan helm balapm dia pun terlihat sangat gagah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MotoGP Arbi Aditama Potret Artis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement