5 Potret Arbi Aditama, Pembalap Ganteng MotoGP Junior asal Indonesia

FADILAH Arbi Aditama merupakan pembalap kelahiran purworejo yang menjadi atlet MotoGP kategori junior. Baru-baru ini dia dikabarkan telah memenangkan sebuah audisi balap motoGP dengan meraih kemenangan juara 1.

Arbi Aditama adalah pembalap pertama yang memenangkan kompetisi junior internasional. Memang, sudah ada beberapa pembalap Indonesia yang yang ikut dalam gelaran MotoGP Junior, tapi baru Arbi Aditama yang mendapatkan juara.

MotoGP Junior atau JuniorGP merupakan FIM JuniorGP World Championship yakni ajang balapan kelas junior. Mereka yang berlomba di JuniorGP ini nantinya bisa bersaing di balapan kelas atas dan puncaknya adalah MotoGP.

JuniorGP mengikuti aturan Moto3, dan menjadi awal untuk masuk ke Kejuaraan Dunia Moto3. Adapun perbedaan mendasarnya adalah dalaman mesin, yang mgnggunakan mesin empat tak 250 cc satu silinder, mesin ini pun harus memiliki lubang maksimum 81 mm (3,2 inci). Dilansir dari akun Instagram @f.arbi93, berikut 5 potret Arbi Aditama:

Arbi Aditama terlihat mengangkat sebuah piala penghargaan dari keberhasilanya menjadi pembalap motoGP. Membuat Arbi Aditama tampil senang dan bahagia hasil prestasi yang ia lakukan.

Pembalap junior ini terlihat berdoa sebelum melakukan pertandingan. Menggunakan baju dan helm balapm dia pun terlihat sangat gagah.