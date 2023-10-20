Kenapa Sapi Merah di Israel Disebut Tanda Kiamat?

MENGULIK kenapa sapi merah di Israel disebut tanda kiamat. Lantaran adanya penemuan sapi merah di Israel yang sangat langka.

Tentu saja adanya beberapa fenomena tak biasa seperti lahirnya sapi merah di Israel lantas memicu klaim bahwa ramalan Alkitab tentang akhir dunia dan kedatangan Mesias mungkin menjadi kenyataan.

Lantas kenapa sapi merah di Israel disebut tanda kiamat?

Melansir laman resmi Mirror menjelaskan bahwa baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, sapi merah ditampilkan dalam cerita tentang "akhir zaman". Kelahiran dan pengorbanan sapi merah konon mendahului pembangunan Kuil Ketiga di Yerusalem. Dalam Yudaisme Ortodoks arus utama, pembangunan kuil ada kaitannya dengan 'Hari Penghakiman' atau 'akhir zaman'.

Lalu untuk saat ini anak sapi tersebut telah menjalani pemeriksaan ekstensif oleh para ahli kerabian. Hasil intensif tersebut melampirkan informasi bahwa sapi itu adalah kandidat yang layak memenuhi persyaratan ramalan menurut Alkitab. Nubuatan mengatakan sapi itu harus berwarna merah “tanpa cacat”.

Sebab menurut pernyataan The Tample Institute, anak sapi betina berwarna merah memaknai “membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia”.*

(Rani Hardjanti)