Bagaimana Aturan Minum Suplemen yang Benar? Cek Faktanya!

Jangan sembarangan, ada beberapa aturan minum suplemen supaya nutrisinya bisa benar-benar diserap oleh tubuh secara maksimal.

Suplemen vitamin dan mineral adalah asupan gizi penunjang yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh saat digunakan dengan tepat. Namun, terkadang penyerapan vitamin dan mineral suplemen tidak bisa optimal, karena cara mengonsumsinya kurang tepat.

Oleh karena itu, simak beberapa aturan minum suplemen di bawah ini supaya Anda bisa mendapatkan nutrisi yang optimal.

Aturan Minum Suplemen

1. Perhatikan Kebutuhan Nutrisi Harian

Kebutuhan vitamin dan mineral per hari setiap orang bisa berbeda-beda. Besarnya tergantung jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Dokter umumnya menyarankan jenis suplemen vitamin dan mineral dosis tertentu dengan menakar pertimbangan di atas.