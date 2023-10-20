Tak hanya Pembentukan Fisik, Ketahui Manfaat Bermain Push Bike untuk Sensorik Anak

Manfaat bermain push bike tak hanya untuk pembentukan fisik anak. Bermain push bike terbukti ampuh merangsang pertumbuhan sensorik anak.

Push bike atau balance bike adalah sepeda tanpa pedal yang saat ini populer. Didesain tanpa pedal dan rem tangan. Untuk menggerakkan sepeda tersebut bukan dikayuh atau digowes, namun memerlukan dorongan kaki agar bisa melaju. Begitu pula untuk mengeremnya, dengan menggunakan kaki untuk menahan ke tanah atau landasan.

Manfaat Bermain Push Bike

Sejatinya, push bike dibuat untuk anak berusia dua hingga sembilan tahun. Pada usia tersebut anak memiliki energi berlebih. Energi disalurkan dengan mengikuti kegiatan yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.

Selain keseimbangan, penggunaan push bike juga melatih sensorik dan motorik halus dan kasar. Sensorik halus contohnya koordinasi mata. Sementara sensorik kasar adalah tangan anak yang memegang setir dan juga respons.

Push bike juga menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk menikmati kegiatan di luar ruangan dan membantu dalam membangun hubungan keluarga yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi orangtua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk menggunakan balance bike dan mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan motorik yang penting ini.

(Martin Bagya Kertiyasa)