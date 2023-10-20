Potret Nikita Mirzani Pakai Kaus Super Ketat, Disebut Mirip Kim Kardashian

MEMILIKI paras cantik dan body goals, Nikita Mirzani kerap mendapat tawaran untuk menjalani pemotretan. Seperti baru-baru ini dia terlibat pemotretan dengan fotografer Deny Mirrorcle.

"Nggak apa-apa no love, asal jangan no money xixi," tulis Niki dalam captionnya di Instagram @nikitamirzanimawardi_172.

Dalam pemotretan itu, dia tampil stunning mengusung nuansa nude dan bold. Niki terlihat memakai baju lengan panjang warna krem dipadukan dengan kain putih untuk menutupi bagian bawah tubuhnya.

Saat di foto kain tersebut dikibaskan sehingga memberi kesan mewah pada penampilannya. Niki nampak pose dengan menunjukkan body goalsnya sambil memberikan ekspresi wajah fierce. Untuk mempercantik tampilannya, Niki menggunakan makeup bold dengan warna gelap. Tampilan makeupnya juga membuat dia terlihat lebih eksotis dari biasanya.

Tak lupa Niki menambahkan aksesori anting, gelang, dan kalung berwarna emas yang membuatnya makin elegan. Sementara rambutnya terlihat berbeda dengan tampilan bob pendek dan aksen keriting.

Pada foto selanjutnya Niki pose menyamping dengan tubuh sedikit agak membungkuk. Dia menoleh ke arah kamera dengan wajah fierce. Aksen kibasan kain roknya membuat foto tersebut terlihat makin estetik.