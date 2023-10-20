Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nikita Mirzani Pakai Kaus Super Ketat, Disebut Mirip Kim Kardashian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |17:01 WIB
Potret Nikita Mirzani Pakai Kaus Super Ketat, Disebut Mirip Kim Kardashian
Nikita Mirzani. (Foto: Instagram)
A
A
A

MEMILIKI paras cantik dan body goals, Nikita Mirzani kerap mendapat tawaran untuk menjalani pemotretan. Seperti baru-baru ini dia terlibat pemotretan dengan fotografer Deny Mirrorcle.

"Nggak apa-apa no love, asal jangan no money xixi," tulis Niki dalam captionnya di Instagram @nikitamirzanimawardi_172.

Nikita Mirzani

Dalam pemotretan itu, dia tampil stunning mengusung nuansa nude dan bold. Niki terlihat memakai baju lengan panjang warna krem dipadukan dengan kain putih untuk menutupi bagian bawah tubuhnya.

Saat di foto kain tersebut dikibaskan sehingga memberi kesan mewah pada penampilannya. Niki nampak pose dengan menunjukkan body goalsnya sambil memberikan ekspresi wajah fierce. Untuk mempercantik tampilannya, Niki menggunakan makeup bold dengan warna gelap. Tampilan makeupnya juga membuat dia terlihat lebih eksotis dari biasanya.

Nikita Mirzani

Tak lupa Niki menambahkan aksesori anting, gelang, dan kalung berwarna emas yang membuatnya makin elegan. Sementara rambutnya terlihat berbeda dengan tampilan bob pendek dan aksen keriting.

Pada foto selanjutnya Niki pose menyamping dengan tubuh sedikit agak membungkuk. Dia menoleh ke arah kamera dengan wajah fierce. Aksen kibasan kain roknya membuat foto tersebut terlihat makin estetik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3166153/nikita_mirzani-p2mc_large.jpg
Intip 3 Tas Branded Nikita Mirzani yang Dipakai saat Sidang, Harganya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165978/gaya_modis_nikita_mirzani_di_sidang_kasus_pemerasan_dan_tppu_meski_sedang_sakit-iful_large.jpg
Gaya Modis Nikita Mirzani di Sidang Kasus Pemerasan dan TPPU Meski Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/612/3002275/potret-lolly-dan-vadel-badjideh-pasangan-yang-video-syurnya-tersebar-di-media-sosial-OQmIOWkODb.jpg
Potret Lolly dan Vadel Badjideh, Pasangan yang Video Syurnya Tersebar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/612/2980355/nikita-mirzani-tampil-imut-dengan-rambut-kuncir-dua-auranya-lagi-happy-nih-EcqFDenBWK.jpg
Nikita Mirzani Tampil Imut dengan Rambut Kuncir Dua, Auranya Lagi Happy Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/194/2919331/intip-ootd-nikita-mirzani-liburan-di-paris-aura-lebih-bercahaya-B6gddlatpf.jpg
Intip OOTD Nikita Mirzani Liburan di Paris, Aura Lebih Bercahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/612/2908595/potret-terbaru-nikita-mirzani-pasca-oplas-netizen-mirip-ririn-ekawati-0HH0vVP1BL.jpg
Potret Terbaru Nikita Mirzani Pasca Oplas, Netizen: Mirip Ririn Ekawati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement