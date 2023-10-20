Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anak Muda Harus Tahu, Ini Kesalahan Awam saat Menabung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:43 WIB
Anak Muda Harus Tahu, Ini Kesalahan Awam saat Menabung
Tips Menabung. (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS pinjaman online atau pinjol memang menjadi jalan pintas kala terdesak masalah ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat terdapat 3.903 laporan tentang pinjol ilegal selama periode 1 januari hingga 29 Mei 2023, dengan nilai hingga Rp51,46 triliun. Per Februari 2023, OJK mencatat ada 85 pinjol illegal dan 102 pinjol legal.

Kasus pinjol sendiri tak hanya menjerat orang dewasa tapi juga anak muda. Salah satu alasannya karena mereka tidak memiliki tabungan darurat bila sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dimas Yuliharto melihat kasus pinjol yang semakin marak yang menjerat anak muda, maka penting untuk memiliki finansial yang sehat. Salah satunya dengan membuat tabungan dana darurat.

Dana darurat sendiri merupakan dana simpanan yang dipersiapkan untuk menghadapi kondisi darurat. Kondisi darurat itu contohnya, ada anggota keluarga sakit, pengeluaran mendesak untuk properti atau kendaraan yang mengalami kerusakan tanpa terduga, dan lain sebagainya.

“Kalau kita melihat finansial yang sehat ketika ada kondisi darurat kita sudah punya tabungan, jadi sebenarnya kita mulai membiasakan bagi kaula muda untuk memiliki tabungan,” ujar Dimas dalam Talkshow Roadshow Creative LPS 2023, baru-baru ini.

Dimas menambahkan, kesalahan paling awam seseorang saat menabung adalah mereka menyisihkan uang. Alhasil uang tersebut terpakai dan tidak jadi menabung. “Jadi kalau mau nabung sebaiknya disisihkan di awal," kata dia.

"Misalnya target menabung Rp200 ribu atau Rp500 ribu, terus sisihkan di awal jadi bisa dimasukan ke tabungan dana darurat. Jadi mereka mengalami satu hal yang tidak diinginkan dana itu ada, sehingga terwujud financial sehat. Kalau dana darurat nggak ada jadi minjem ke pinjol,” jelasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
