Potret Shaloom Razade Bersama Anjing Lucu, Senyumnya Mengalihkan Dunia

SHALOOM Razade kian menunjukkan pesonanya diusianya saat ini. Dia semakin dewasa dengan penampilan terbarunya.

Anak Wulan Guritno itu memang tak pernah kalah dari sang ibu. Pesonanya bahkan begitu terpancar ketika dia melakukan pemotretan bersama anjing-anjing lucu nan menggemaskan.

Bukan hanya itu saja, pemilihan outfit yang seksi membuat penampilannya kian menggemaskan. Lihat saja pada foto yang di unggah ke akun Instagramnya, perempuan kelahiran 24 Juni 1998 itu memakai bustier top hijau yang dipadukan dengan rok panjang hitam.

Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu boots hitam yang membuatnya kian stunning. Tak lupa pula dia memakai kalung warna warni yang semakin ceria.