Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Shaloom Razade Bersama Anjing Lucu, Senyumnya Mengalihkan Dunia

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |05:15 WIB
Potret Shaloom Razade Bersama Anjing Lucu, Senyumnya Mengalihkan Dunia
Shaloom Razade (Foto: @sharazaaa/Instagram)
A
A
A

SHALOOM Razade kian menunjukkan pesonanya diusianya saat ini. Dia semakin dewasa dengan penampilan terbarunya.

Anak Wulan Guritno itu memang tak pernah kalah dari sang ibu. Pesonanya bahkan begitu terpancar ketika dia melakukan pemotretan bersama anjing-anjing lucu nan menggemaskan.

Bukan hanya itu saja, pemilihan outfit yang seksi membuat penampilannya kian menggemaskan. Lihat saja pada foto yang di unggah ke akun Instagramnya, perempuan kelahiran 24 Juni 1998 itu memakai bustier top hijau yang dipadukan dengan rok panjang hitam.

Shaloom

Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu boots hitam yang membuatnya kian stunning. Tak lupa pula dia memakai kalung warna warni yang semakin ceria.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement