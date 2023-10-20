30 Ucapan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023 Penuh Semangat

UCAPAN Hari Santri Nasional 22 Oktober bisa diutarakan untuk teman atau kerabat yang sedang menimba ilmu pendidikan agama. Ucapan ini bisa juga dijadikan status di sosial media.

Hari Santri Nasional atau HSN akan kembali diperingati pada 22 Oktober 2023 dengan tema 'Jihad Santri Jayakan Negeri'.

Jika kalian mencari inspirasi mengenai ucapan Hari Santri Nasional 22 Oktober mendatang, berikut adalah kumpulan ucapan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023, yang dikutip dari berbagai sumber, Jumar (20/10/2023).

1. Selamat Hari Santri Nasional 2023. Semoga semangat dan dedikasi para santri bisa menginspirasi kita semua.

2. Semoga menjadi santri yg baik dan memperjuangkan kebaikan untuk bangsa, negara dan agama. Selamat Hari Santri 2023

3. Santri adalah mereka yang berjuang untuk mengasah kemandirian dan kedalaman pikiran. Kami mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2023.

4. Hormatilah gurumu sebagaimana kamu menghormati orang tuamu. Selamat Hari Santri Nasional 2023.

5. Selamat Hari Santri Nasional 2023. Bersama santri Indonesia berprestasi.

6. Selamat Hari Santri Nasional 2023. Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan keberkahan dan perlindungan Allah SWT, Jihad Santri Jayakan Negeri!

7. Belajarlah untuk memberi, maka kalian akan belajar ketulusan. Lalu ketika gagal, kalian akan belajar kesabaran. Tetap semangat untuk para santri. Selamat Hari Santri 2023.

8. Biarkan langkah kaki menapaki jejak para kiai dan alim ulama negeri ini, dengan menjadi santri. Tak banyak yang kucita-citakan selain meneladani Rasulullah dan mengabdi pada negeri ini. Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023

9. Belajarlah dari kehidupan. Berusaha untuk masa depan. Berdoa kepada yang Maha Menentukan. Selamat Hari Santri Nasional 2021.

10. Semoga terurai segala ikatan, diberi jalan keluar dari segala kesusahan, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Bersama seluruh santri, para kiai dan ulama, juga segenap umat, kita berikhtiar melajukan bahtera bangsa menuju Indonesia maju. Selamat Hari Santri 2023.