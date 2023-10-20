Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Terapi Kulit Non-Invasif, Bisa Terlihat Awet Muda Tanpa Operasi

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:00 WIB
Terapi Kulit Non-Invasif, Bisa Terlihat Awet Muda Tanpa Operasi
Ilustrasi Perawatan Wajah. (Foto: Freepik)
A
A
A

PERAWATAN anti-aging memang kerap dilakukan bagi mereka yang menolak tua. Memang, seiring dengan berkembangnya teknologi maka tampil awet muda tidak lagi ekslusif bagi mereka yang memiliki duit saja.

Memang, untuk memiliki kulit kencang bisa dilakukan dengan rutin berolahraga. Dengan olahraga, kulit bisa kencang sekaligus tubuh lebih sehat. Tapi, pada sebagian orang olahraga itu memerlukan 'effort' waktu dan di era modern seperti sekarang waktu terasa sulit dimiliki.

Tips Perawatan Wajah

Oleh karena itu, banyak yang memilih untuk melakukan terapi mengencangkan kulit. Salah satu yang tengah populer adalah terapi pengencangan kulit menggunakan teknologi radiofrekuensi monopolar capacitive.

"Terapi Thermage FLX yang mengandalkan radiofrekuensi monopolar capacitive menghasilkan bulk heating yang fokus merangsang kolagen dari lapisan atas sampai lapisan dalam kulit," jelas laporan Everskin Clinic dalam keterangan tertulisnya.

"Terapi semacam ini mampu menghaluskan permukaan kulit, memperoleh tekstur kulit, dan mengencangkan kulit," tambah laporan tersebut.

Terapi kulit non invasif cocok untuk semua jenis kulit, tapi yang menjadi catatan adalah kelompok usia 25-60 tahun yang paling direkomendasikan melakukan perawatan ini. Meski aman secara umum, perawatan ini tidak boleh sembarang dilakukan.

Halaman:
1 2
      
