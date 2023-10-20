Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cinta Laura Lebih Fresh dengan Rambut Pendek, Vibe-nya Mirip Model Hispanik

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |11:19 WIB
Cinta Laura Lebih Fresh dengan Rambut Pendek, Vibe-nya Mirip Model Hispanik
Cinta Laura lebih fresh dengan rambut pendek. (Foto : Instagram/@claurakiehl)
CINTA Laura tampil dengan rambut pendek. Sontak penampilannya itu membuat rekan artis hingga para penggemar ramai memberikan komentar.

Perempuan keturunan Jerman ini memang sering kali tampil dengan rambut panjang nan memesona. Baru kali ini, perempuan kelahiran 17 Agustus 1993 tampil dengan rambut pendek sebahu.

Potretnya pun dia bagikan ke akun Instagramnya. Terlihat Cinta Laura begitu fresh dan lebih mature.

Cinta Laura

"New hair, new ATTITUDE," tulisnya dalam keterangan foto, dikutip pada Jumat (20/10/2023).

