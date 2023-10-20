Mengenal Metode Primary PCI, Penanganan Darurat untuk Penderita Serangan Jantung

SERANGAN jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah di arteri koroner sehingga otot jantung mengalami infark miokard atau kematian otot jantung. Hal itu membuat jantung tidak dapat bekerja dan memompa darah sebagaimana mestinya.

Serangan jantung bersifat mendadak dan dapat berakibat fatal bila tidak didiagnosis dan ditangani dalam waktu singkat. Gejalanya pun sangat khas, yakni nyeri dada yang bisa menjalar sampai ke punggung, rahang, dan lengan, sesak nafas, rasa tidak nyaman seperti tertekan, keringat dingin, muntah, dan pingsan.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Hospital Dr. dr. Jajang Sinardja, Sp.JP(K) menjelaskan serangan jantung merupakan kasus emergensi yang harus segera ditangani oleh tim medis dan dokter spesialis jantung.

"Fasilitas diagnostik dan cath lab yang lengkap, cepat dan akurat akan sangat mempengaruhi prognosis atau harapan hidup pasien," ujar dr Jajang saat ditemui dalam cara Era Baru Penanganan Darurat Serangan Jantung Lewat Primary PCI di Heartology Cardiovascular Center, Jumat (20/10/2023).

Dokter Jajang mengatakan penanganan pasien dengan serangan jantung bisa dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya Primary Percutaneous Coronary Intervention (Primary PCI).

Primary PCI sendiri merupakan tindakan pemasangan ring pada pembuluh darah koroner jantung yang dilakukan terhadap pasien yang mengalami serangan jantung tanpa memberikan obat trombolitik.

"Prosedur ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan pasien serangan jantung, dengan membuka kembali arteri koroner sehingga aliran darah ke otot jantung kembali normal," tuturnya.

Tatalaksana Primary PCI adalah dengan prosedur intervensi non-bedah, cukup dengan memasukkan selang kecil yang fleksibel (kateter) melalui pembuluh pergelangan tangan ataupun pangkal paha menuju arteri koroner yang tersumbat, dan membuka sumbatan tersebut dengan balon maupun stent.

Lebih lanjut dr Jajang mengatakan penanganan kasus serangan jantung terintegrasi dengan cath lab atau ruang kateterisasi. Yakni menggunakan door to balloon time mengikuti standar internasional, yakni penanganan segera dalam kurun waktu kurang dari 90 menit.