Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Metode Primary PCI, Penanganan Darurat untuk Penderita Serangan Jantung

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |01:00 WIB
Mengenal Metode Primary PCI, Penanganan Darurat untuk Penderita Serangan Jantung
Mengenal metode primary PCI. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SERANGAN jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah di arteri koroner sehingga otot jantung mengalami infark miokard atau kematian otot jantung. Hal itu membuat jantung tidak dapat bekerja dan memompa darah sebagaimana mestinya.

Serangan jantung bersifat mendadak dan dapat berakibat fatal bila tidak didiagnosis dan ditangani dalam waktu singkat. Gejalanya pun sangat khas, yakni nyeri dada yang bisa menjalar sampai ke punggung, rahang, dan lengan, sesak nafas, rasa tidak nyaman seperti tertekan, keringat dingin, muntah, dan pingsan.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Hospital Dr. dr. Jajang Sinardja, Sp.JP(K) menjelaskan serangan jantung merupakan kasus emergensi yang harus segera ditangani oleh tim medis dan dokter spesialis jantung.

"Fasilitas diagnostik dan cath lab yang lengkap, cepat dan akurat akan sangat mempengaruhi prognosis atau harapan hidup pasien," ujar dr Jajang saat ditemui dalam cara Era Baru Penanganan Darurat Serangan Jantung Lewat Primary PCI di Heartology Cardiovascular Center, Jumat (20/10/2023).

Kesehatan Jantung

Dokter Jajang mengatakan penanganan pasien dengan serangan jantung bisa dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya Primary Percutaneous Coronary Intervention (Primary PCI).

Primary PCI sendiri merupakan tindakan pemasangan ring pada pembuluh darah koroner jantung yang dilakukan terhadap pasien yang mengalami serangan jantung tanpa memberikan obat trombolitik.

"Prosedur ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan pasien serangan jantung, dengan membuka kembali arteri koroner sehingga aliran darah ke otot jantung kembali normal," tuturnya.

Tatalaksana Primary PCI adalah dengan prosedur intervensi non-bedah, cukup dengan memasukkan selang kecil yang fleksibel (kateter) melalui pembuluh pergelangan tangan ataupun pangkal paha menuju arteri koroner yang tersumbat, dan membuka sumbatan tersebut dengan balon maupun stent.

Lebih lanjut dr Jajang mengatakan penanganan kasus serangan jantung terintegrasi dengan cath lab atau ruang kateterisasi. Yakni menggunakan door to balloon time mengikuti standar internasional, yakni penanganan segera dalam kurun waktu kurang dari 90 menit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/481/3067684/apa-itu-kardiomiopati-kelainan-yang-dapat-picu-terjadi-gagal-jantung-ig0sjcFW1I.jpg
Apa Itu Kardiomiopati, Kelainan yang Dapat Picu Terjadi Gagal Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/481/3041846/masayu-anastasia-beberkan-kondisi-lembu-usai-terkena-serangan-jantung-wqwxwRPMK9.jpg
Masayu Anastasia Beberkan Kondisi Lembu Usai Terkena Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/481/3032354/filipina-bakal-larang-warganya-bikin-konten-mukbang-imbas-meninggalnya-konten-kreator-dongz-E0lYEp8hzz.jpg
Filipina Bakal Larang Warganya Bikin Konten Mukbang, Imbas Meninggalnya Konten Kreator Dongz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029352/dokter-duga-kematian-zhang-zhi-jie-akibat-henti-jantung-ini-penjelasannya-zh42RAs7gp.jpg
Dokter Duga Kematian Zhang Zhi Jie Akibat Henti Jantung, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/487/3028763/dokter-richard-lee-kecewa-dengan-penanganan-tim-medis-saat-bantu-atlet-badminton-zhang-zhi-jie-ini-alasannya-TfJ44nJcAt.jpg
Dokter Richard Lee Kecewa dengan Penanganan Tim Medis saat Bantu Atlet Badminton Zhang Zhi Jie, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/483/3017258/olahraga-pasca-operasi-jantung-aman-keht2BkMiv.jpg
Olahraga Pasca Operasi Jantung, Aman?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement