Hal yang Wajib Dilakukan Orangtua di Masa Pertumbuhan Anak

Hal yang wajib dilakukan orangtua di masa pertumbuhan anak. (Foto: YouTube @Partai Perindo)

SEIRING berjalannya waktu seorang anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada dasarnya anak sebenarnya memiliki standar tumbuh kembang yang sama.

Owner GIYATH CDC, Ilham Makalang menjelaskan ketika bayi berusia 0-4 bulan mereka sudah mulai bergerak aktif. Kepala sudah mulai menoleh dan pendengarannya sudah mulai bereaksi terhadap bunyi.

Selanjutnya, ketika anak beranjak 4-6 bulan, mereka akan mulai tengkurap, guling-guling, dan menggerakkan benda ke kanan atau ke kiri. Saat anak beranjak tumbuh ke usia 6-12 bulan, mereka sudah bisa untuk diajarkan duduk dan ajak bicara sambil melakukan eye contact.

"Ajak ngobrol sesuatu yang simpel kaya Mama, Papa, dadah atau yang basic aja," ucap Ilham melalui Podcast Aksi Nyata di YouTube Partai Perindo, Jumat (20/10/2023).

Kemudian, ketika anak sudah menginjak usia satu sampai dua tahun, mereka sudah bisa untuk membereskan mainan, corat-coret di kertas, mendengarkan cerita, hingga diajak bernyanyi. Kemampuannya akan semakin meningkat kala usianya dua sampai tiga tahun.

Bayi bisa mulai diajarkan untuk memakai baju sendiri, hingga menyantap makanan di piring sendiri. Ketika anak berusia 3-5 tahun, anak-anak mulai bisa diajak berhitung menggunakan gambar sederhana dan angka satu digit, serta mengambil makanan sendiri.