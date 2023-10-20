Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Abaikan, Ini 4 Penyebab Pingsan yang Perlu Kamu Ketahui

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |07:20 WIB
Jangan Abaikan, Ini 4 Penyebab Pingsan yang Perlu Kamu Ketahui
Pingsan. (Foto: Healthy net)
A
A
A

KONDISI pingsan terjadi saat seseorang kehilangan kesadaran karena secara tiba-tiba terjadi penurunan aliran darah ke otak. Ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja.

Biasanya terlihat tanda-tanda seseorang hendak pingsan. Mulai dari memicingkan mata, terlihat pusing, pucat, kejang, hingga akhirnya kehilangan kesadaran.

Namun tak jarang, pingsan terjadi begitu saja tanpa ada tanda-tanda akan pingsan. Dikutip dari WebMD, ada berapa penyebab seseorang pingsan, apa saja?

pingsan

1. Gangguan sistem saraf

Kondisi ini termasuk diabetes, alkoholisme , malnutrisi, dan amiloidosis. Jika mengonsumsi obat tekanan darah tinggi tertentu yang bekerja pada pembuluh darah, kemungkinan besar Anda akan pingsan.

 BACA JUGA:

2. Masalah jantung

Ini mungkin termasuk blok jantung, masalah dengan area khusus jantung yang membantunya berdetak, aritmia jantung, bekuan darah di paru -paru , penyempitan katup jantung aorta yang tidak normal, atau masalah tertentu lainnya dengan struktur jantung.

Halaman:
1 2
1 2
      
