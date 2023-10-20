Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tema Hari Osteoporosis Sedunia 2023, Begini Asal Usulnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |17:33 WIB
Tema Hari Osteoporosis Sedunia 2023, Begini Asal Usulnya
Ilustrasi hari Osteoporosis (Foto:Times Of India)
A
A
A

TEMA Hari Osteoporosis sedunia 2023 selalu diperingati setiap tanggal 20 Oktober. Adapun tahun ini, mengusung tema "Build Better Bones" atau "Membangun Tulang Lebih Baik" dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pencegahan, diagnosis, dan pengobatan.

Sebagai informasi Osteoporosis adalah suatu kondisi kronis yang ditandai dengan melemahnya tulang, menjadikannya rapuh dan lebih rentan patah.

Dilansir dari NDTV, tema Hari Osteoporosis sedunia 2023 merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia. Penyakit ini mempengaruhi jutaan orang, terutama wanita berusia di atas 50 tahun dan pria berusia di atas 70 tahun.

Tulang

Hingga saat ini, berbagai organisasi dan individu berupaya untuk mempromosikan pemahaman tentang osteoporosis dan mendorong deteksi dini serta penanganannya.

Dikutip dari situs National Today, sejarah Hari Osteoporosis Sedunia adalah peringatan tahunan yang diselengarakan oleh International Osteoporosis Foundation (IOF).

Organisasi tersebut terlibat dalam mendidik masyarakat tentang penyakit tulang. Osteoporosis membuat tulang menjadi sangat lemah dan rapuh sehingga tindakan sekecil apa pun, termasuk bersin atau terjatuh, dapat mengancam jiwa, menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang tiada henti akibat patah dan patah seluruh tulang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/483/2998651/pijat-kretek-kretek-bahaya-gak-sih-untuk-kesehatan-ini-kata-dokter-lqorn5VZlQ.jpg
Pijat Kretek-kretek Bahaya Gak Sih untuk Kesehatan? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/481/2990216/osteoarthritis-ternyata-lebih-rentan-terjadi-pada-wanita-kenapa-QtiuYBrm5v.jpg
Osteoarthritis Ternyata Lebih Rentan Terjadi pada Wanita, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/483/2927510/5-manfaat-konsumsi-banyak-protein-bagi-kesehatan-tingkatkan-massa-otot-hingga-turunkan-tekanan-darah-BuqUT0o2g9.jpg
5 Manfaat Konsumsi Banyak Protein bagi Kesehatan, Tingkatkan Massa Otot hingga Turunkan Tekanan Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/483/2927505/4-hal-ini-bisa-pengaruhi-kekuatan-tulang-merokok-hingga-konsumsi-minuman-perasa-GBjFQolmUV.jpg
4 Hal Ini Bisa Pengaruhi Kekuatan Tulang, Merokok hingga Konsumsi Minuman Perasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/483/2903531/pasien-dengan-skoliosis-bolehkah-berolahraga-di-pusat-kebugaran-ini-penjelasan-dokter-kAQs3iExwy.jpg
Pasien dengan Skoliosis Bolehkah Berolahraga di Pusat Kebugaran? Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/481/2903517/kisah-remaja-asal-bandung-yang-alami-skoliosis-hingga-70-derajat-sempat-jalani-terapi-namun-tak-kunjung-membaik-e4cno0NFIL.jpg
Kisah Remaja Asal Bandung yang Alami Skoliosis, Sempat Jalani Terapi namun Tak Kunjung Membaik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement