Tema Hari Osteoporosis Sedunia 2023, Begini Asal Usulnya

TEMA Hari Osteoporosis sedunia 2023 selalu diperingati setiap tanggal 20 Oktober. Adapun tahun ini, mengusung tema "Build Better Bones" atau "Membangun Tulang Lebih Baik" dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pencegahan, diagnosis, dan pengobatan.

Sebagai informasi Osteoporosis adalah suatu kondisi kronis yang ditandai dengan melemahnya tulang, menjadikannya rapuh dan lebih rentan patah.

Dilansir dari NDTV, tema Hari Osteoporosis sedunia 2023 merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia. Penyakit ini mempengaruhi jutaan orang, terutama wanita berusia di atas 50 tahun dan pria berusia di atas 70 tahun.

Hingga saat ini, berbagai organisasi dan individu berupaya untuk mempromosikan pemahaman tentang osteoporosis dan mendorong deteksi dini serta penanganannya.

Dikutip dari situs National Today, sejarah Hari Osteoporosis Sedunia adalah peringatan tahunan yang diselengarakan oleh International Osteoporosis Foundation (IOF).

Organisasi tersebut terlibat dalam mendidik masyarakat tentang penyakit tulang. Osteoporosis membuat tulang menjadi sangat lemah dan rapuh sehingga tindakan sekecil apa pun, termasuk bersin atau terjatuh, dapat mengancam jiwa, menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang tiada henti akibat patah dan patah seluruh tulang.