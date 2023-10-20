6 Makanan untuk Menurunkan Gula Darah, Apa Saja?

SAAT gula darah tinggi tubuh terasa tidak nyaman. terlebih lafi, gula darah yang tinggi bisa memicu prediabetes bahkan diabetes. Oleh karena itu jika gula darah tinggi, sebaiknya segera diturunkan.

Kamu tak usah khawatir, terdapat sejumlah makanan yang bisa menurunkan kadar gula darah tinggi. Dilansir dari Byramhealthcare, apa saja makanan itu?

1. Telur

Telur juga merupakan sumber lemak sehat yang bermanfaat dalam mengendalikan diabetes. Telur dipercaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi peradangan sekaligus memberikan manfaat antioksidan yang membantu mengurangi jumlah radikal bebas dalam tubuh.

2. Sayuran Berdaun Hijau

Sayuran hijau kaya akan nutrisi dan lebih rendah karbohidrat yang dapat dicerna dibandingkan sayuran lainnya. Sayuran hijau juga mengandung antioksidan yang membantu melindungi mata dari komplikasi diabetes. Anda dapat memilih sayuran hijau seperti bayam dan kangkung yang kaya akan vitamin c.

3. Biji-bijian

Terdapat dua jenis biji-bijian yang memiliki khasiat untuk membantu menurunkan gula darah penyebab diabetes, yaitu biji chia dan biji rami. Biji chia kaya akan serat, rendah karbohidrat yang dapat dicerna, dan terbukti mampu menurunkan kadar gula darah. Sedangkan biji rami membantu meningkatkan kontrol gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, dan menurunkan kemungkinan terkena stroke.

4. Sayuran non tepung

Sayuran dibagi menjadi dua macam yaitu sayuran yang mengandung tepung dan non tepung. Sayuran non tepung tentunya lebih sehat karena mengandung gula yang lebih rendah dan mengandung serat yang tinggi. Sayuran jenis ini sangat cocok untuk makanan sehat penderita diabetes karena berkhasiat mengatur kadar gula darah.

Sayuran non tepung ternyata banyak macamnya dan bisa menjadi pilihan untuk menjadi menu makanan yang anda pilih. Berikut macam-macam sayuran non tepung: artichoke, asparagus, alpukat, brokoli, kubis, bunga kol, seledri, mentimun, kacang hijau, zukini, jamur, zaitun, bawang, labu, tomat.