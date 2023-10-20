6 Manfaat Mengonsumsi Sawo bagi Kesehatan, Kaya Antioksidan hingga Baik untuk Pencernaan

SAWO merupakan salah satu buah tropis yang bisa ditemukan di Indonesia. Buah ini berbentuk lonjong dan berwarna cokelat.

Sawo memiliki rasa manis menyerupai gula saat dimakan dan bijinya berwarna hitam seperti kuaci. Selain di Indonesia, tanaman ini bisa dijumpai di beberapa negara asia tenggara, lainnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, hingga Brunei Darussalam.

Selain rasanya yang khas dan lezat, Sawo juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Merangkum dari laman resmi Pemerintah Kota Medan, pemkomedan.go.id, Jumat (20/10/2023) berikut ulasannya.

1. Buah sawo memiliki kandungan tanin yang cukup tinggi, mengandung antioksidan serta senyawa poli-fenolik. Tanin diketahui memiliki anti-parasit, antivirus, anti-inflamasi dan juga anti-bakteri. Hal inilah yang membuat buah sawo baik untuk penderita wasir dan diare.

2. Buah Sawo memiliki kandungan serat yang tinggi, oleh karena itu buah ini baik untuk pencernaan di dalam usus. Karena mampu menyembuhkan penyakit sembelit dan bertindak sebagai pencegah serangan kaker di dalam usus.

3. Ramuan yang terbuat dari buah sawo muda mampu mengobati sakit disentri, yaitu dengan cara mengambil buah sawo yang masih muda, haluskan kemudian di campur dengan garam secukupnya. Konsumsilah dua kali sehari.