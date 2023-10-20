Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Nutrisi yang Terkandung dalam Nangka, Jadi Salah Satu Sumber Vitamin C

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |13:00 WIB
7 Nutrisi yang Terkandung dalam Nangka, Jadi Salah Satu Sumber Vitamin C
Nutrisi yang terkandung dalam buah nangka. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

NANGKA menjadi salah satu buah yang kerap dikonsumsi masyarakat Indonesia. Selain bisa dimakan secara langsung, buah nangka muda juga bisa diolah menjadi sayur yang lezat loh.

Tak heran sejumlah restoran padang menjual hidangan sayur nangka di setiap menunya. Hal ini karena rasa lezat dari buah nangka itu sendiri. Selain lezat, nangka juga memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik di dalamnya. Lantas apa sajakah itu?

Merangkum dari laman resmi Pemkot Kota Medan pemkomedan.go.id, Jumat (20/10/2023) berikut kandungan nutrisi yang ada dalam buah nangka. Yuk disimak!

1. Serat

Serat sangat penting untuk membantu memperlancar pencernaan. Untuk itu, mengkonsumsi nangka juga dapat membantu memperlancar pencernaan serta membersihkan usus.

Kandungan buah nangka

2. Magnesium

Nutrisi yang satu ini fungsinya untuk menguatkan tulang dan memberi asupan makanan pada tulang. Magnesium sendiri membantu penyerapan kalsium secara maksimal sehingga tulang tidak mudah keropos.

3. Vitamin A

Kandungan vitamin A dalam nangka dapat membantu memperbaiki penglihatan serta meningkatkan kualitas rambut dan kulit yang lebih baik.

4. Potassium

Kandungan potassium membantu menyeimbangkan tekanan darah.

Halaman:
1 2
      
