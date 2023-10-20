Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Cegah Penularan dan Risiko Kematian Akibat Cacar Monyet

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |19:00 WIB
5 Tips Cegah Penularan dan Risiko Kematian Akibat Cacar Monyet
Cara mencegah penularan monkeypox. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS baru cacar monyet alias monkeypox yang muncul di Jakarta baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan masyarakat.

Meski merupakan kasus ketiga, namun pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan RI menyebut, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya kasus baru.

Alhasil, masyarakat diimbau agar tidak panik namun tetap perlu waspada. Terkait hal ini, pihak Dinkes DKI Jakarta lantas memberikan sejumlah tips agar tercegah dari penularan dan kematian akibat penyakit monkeypox.

“Masyarakat jangan panik, akan tetapi perlu waspada. Lakukan beberapa cara mencegah sakit dan mencegah kematian,” ujar Kepala Seksi dan Surveilans Dinkes DKI, dr Ngabila Salama saat dihubungi MNC Portal, Jumat, (20/10/2023).

Berikut beberapa tips dari Dinkes DKI Jakarta untuk masyarakat agar terhindari dari penularan cacar monyet.

Tips terhindar dari infeksi monkeypox

1. Menjaga kebersihan diri dengan rajin memakai masker dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun terutama jika sedang sakit dan bertemu orang sakit.

2. Hindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit demam, bergejala kemerahan/jerawat/ luka/lenting isi air di kulitnya.

3. Berhubungan seksual yang aman, bersih, sehat dengan menggunakan kondom. Jangan berhubungan seksual jika pasangan sakit apalagi ada luka pada area kemaluan atau sedang mengalami infeksi menular seksual lainnya.

4. Hindari kontak wajah dengan wajah, mulut, kulit, dan barang sehari-hari yang dipakai penderita (alat mandi, alat tidur, dan lain-lain).

5. Vaksinasi monkeypox sudah ada di Indonesia dengan jumlah terbatas dan diperuntukkan untuk kelompok berisiko tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056456/anak-terinfeksi-mpox-ini-hal-yang-wajib-dilakukan-orangtua-60GqhMTBTt.jpg
Anak Terinfeksi Mpox? Ini Hal yang Wajib Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056298/cara-mengobati-mpox-sudah-ada-vaksinnya-kwUZ0qZSHp.jpg
Cara Mengobati Mpox, Sudah Ada Vaksinnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056294/apa-yang-harus-dilakukan-seseorang-jika-terinfeksi-mpox-ini-penjelasannya-WsT1iWMiXE.jpg
Apa yang Harus Dilakukan Seseorang jika Terinfeksi Mpox? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056293/ini-kelompok-orang-yang-rentan-terinfeksi-mpox-waspadai-penularannya-I8PyiQJxaU.jpg
Ini Kelompok Orang yang Rentan Terinfeksi Mpox, Waspadai Penularannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056288/mengenal-secara-detail-pola-penyebaran-mpox-penyakit-yang-tengah-jadi-sorotan-who-OdkMBwCalJ.jpg
Mengenal Secara Detail Pola Penyebaran Mpox, Penyakit yang Tengah Jadi Sorotan WHO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/481/3055961/pendatang-dari-luar-negeri-wajib-skrining-dan-isi-form-health-pass-cegah-penularan-mpox-U5NWwI7Jab.jpg
Pendatang dari Luar Negeri Wajib Skrining dan Isi Form Health Pass, Cegah Penularan Mpox
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement