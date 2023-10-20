5 Tips Cegah Penularan dan Risiko Kematian Akibat Cacar Monyet

KASUS baru cacar monyet alias monkeypox yang muncul di Jakarta baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan masyarakat.

Meski merupakan kasus ketiga, namun pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan RI menyebut, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya kasus baru.

Alhasil, masyarakat diimbau agar tidak panik namun tetap perlu waspada. Terkait hal ini, pihak Dinkes DKI Jakarta lantas memberikan sejumlah tips agar tercegah dari penularan dan kematian akibat penyakit monkeypox.

“Masyarakat jangan panik, akan tetapi perlu waspada. Lakukan beberapa cara mencegah sakit dan mencegah kematian,” ujar Kepala Seksi dan Surveilans Dinkes DKI, dr Ngabila Salama saat dihubungi MNC Portal, Jumat, (20/10/2023).

Berikut beberapa tips dari Dinkes DKI Jakarta untuk masyarakat agar terhindari dari penularan cacar monyet.

1. Menjaga kebersihan diri dengan rajin memakai masker dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun terutama jika sedang sakit dan bertemu orang sakit.

2. Hindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit demam, bergejala kemerahan/jerawat/ luka/lenting isi air di kulitnya.

3. Berhubungan seksual yang aman, bersih, sehat dengan menggunakan kondom. Jangan berhubungan seksual jika pasangan sakit apalagi ada luka pada area kemaluan atau sedang mengalami infeksi menular seksual lainnya.

BACA JUGA: Dokter Ingatkan Hubungan Intim Berperan Besar Dalam Penularan Cacar Monyet

4. Hindari kontak wajah dengan wajah, mulut, kulit, dan barang sehari-hari yang dipakai penderita (alat mandi, alat tidur, dan lain-lain).

5. Vaksinasi monkeypox sudah ada di Indonesia dengan jumlah terbatas dan diperuntukkan untuk kelompok berisiko tinggi.