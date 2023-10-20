Kisah Perempuan Idap Kanker Rahim Stadium 4, Gejala Awalnya Sakit Perut karena Haid

SAAT mengalami haid, perempuan biasanya akan mengalami rasa nyeri pada bagian perut. Hal ini memang hal wajar. Namun, ketika kondisinya semakin parah, tidak ada salahnya untuk melakukan pengecekan ke dokter.

Seperti kisah seorang perempuan asal Jakarta terkena kanker rahim stadium 4 dengan gejala awal sakit perut.

"Tiap haid selalu sakit perut sampe guling-guling. Kirain sakit perut biasa, taunya malah kanker endometrium std 4," tulis pemilik akun Tiktok @titaniaheap, Jumat (20/10/2023).

Dalam akun TikTok tersebut, Titaniaheap mengungkapkan jika penyakit tersebut biasa dialami oleh perempuan lanjut usia atau yang sudah memiliki anak. Namun, tidak menutup kemungkinan anak muda seperti dirinya pun harus mengalami.

Titaniaheap sendiri mulai menyadari adanya penyakit di tubuhnya karena siklus haidnya yang tidak biasa.

"Jadi, setiap gua haid itu selalu sakit perut dan deres banget. Dari 1 hari, 3 hari, 6 hari, sampai akhirnya sebulan dan banjir terus bund," tulis @Titaniaheap.

Sebelum keadaan tersebut terjadi, Titaniaheap merasakan gejala lainnya yakni tubuh terasa pegal, flek pada kemaluan terus-menerus, hingga kekurangan darah.

"Beberapa bulan sebelumnya itu gua ngerasa pegel seluruh badan. Terutama pingggang dan flek terus. Tapi masih gua diemin wkwkk. Akhirnya 5 Juni gua pingsan gara-gara HB gua anjlok, keluar terus kan di bawa ke IGD dan di USG hasil rahim gua membesar," tulis Titaniaheap.

"Di sini dokter kasih obat dan suruh tunggu sampai pendarahannya berhenti," katanya.

Sayangnya, keadaan tidak kunjung membaik. Pada 23 Juni dirinya merasakan sakit perut yang luar biasa hingga mengeluarkan banyak darah haid hingga harus pakai popok.

"Akhirnya 23 Juni makin parah bun. Gua sampe pake popok dewasa dan itu 15 menit udah full. bayangin aja banyaknya dan super sakit perut ga bisa kemana-mana ke wc aja pusing lemes,' tulis Titaniaheap.

Akhirnya, dirinya mencoba untuk mengambil sampel di rumah sakit. Sayangnya, dokter di tempatnya berobat terlihat memberikan penanganan yang salah. Kala Titaniaheap izin untuk pergi keluar kota, dirinya mendapat izin dari dokternya.

Bahkan, ketika Titaniaheap mengeluh sakit di tubuhnya semakin parah, sang dokter menganggap itu kejadian normal. Hingga akhirnya sudah merasa tidak kuat menopang tubuhnya, akhirnya Titaniaheap melakukan pengobatan menuju dokter lain.