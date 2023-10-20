Libur Akhir Pekan, 5 Agrowisata di Malang Cocok Dikunjungi Bersama Keluarga!

MENGHABISKAN liburan akhir pekan tak ada salahnya jika Anda berkunjung ke Malang, Jawa Timur. Selain terkenal dengan apelnya, daerah ini juga memiliki beberapa destinasi agrowisata yang tidak boleh dilewatkan, lho.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini tiga destinasi agrowisata di Malang yang dapat menjadi referensi liburan Anda. Namun tetap jaga protokol kesehatan, ya.

1. Agro Tawon Wisata Petik Madu

Agro Tawon Wisata Petik Madu, berada di Puri Kencana, Jalan Dr. Wahidin 8, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Seperti namanya, agrowisata satu ini tempat memelihara dan mengembangbiakan lebah atau tawon.

Di sini, Anda bisa menikmati madu langsung dari sarangnya. Pengunjung dapat menikmati es madu, jus jambu-madu, serta membeli berbagai produk yang dihasilkan lebah di stand yang tersedia di tempat ini.

Di agro tawon, wisatawan dapat menyaksikan tiga jenis lebah penghasil madu yang dibudidayakan. Di antaranya Apis Melilfira, Acerana dan Trigond. Selain itu, di sini juga menyediakan terapi dari sengatan lebah, yaitu disebut apitherapy.

Apel malang

2. Kusuma Agrowisata Petik Apel

Berlokasi di Jalan Abdul Gani Atas, Kota Batu Malang. Kawasan agrowisata ini menawarkan sensasi memetik langsung buah apel, jeruk jambu merah, mangga, stroberi, hingga sayuran hidroponik bebas pestisida.

Terletak di ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut (mdpl), sehingga tempat ini memiliki pemandangan hijau yang menyejukkan.

Selain perkebunan, Kusuma Agrowisata Petik Apel juga menyediakan outbound, seperti airsoft gun, ATV, dan flying fox.

Agrowisata Kebun Teh Wonosari

3. Agrowisata Kebun Teh Wonosari

Agrowisata Wonosari merupakan kawasan kebun teh pertama di Jawa Timur, serta memiliki konsep wisata perkebunan. Lokasinya berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau tepatnya perbatasan antara Surabaya dan Malang.

Pemandangannya sangat menyejukan, karena dikelilingi nuansa serba hijau. Spotnya cukup menarik, cocok bagi Anda yang hobi berburu foto.

Selain itu, para wisatawan juga bisa melihat secara langsung, proses pengolahan daun teh. Menariknya lagi, di tempat ini terdapat fasilitas yang lengkap, seperti kolam renang hangat, kebun binatang mini, arena permainan outbound, penginapan, taman serta toko bunga.

Kemudian pada 2020 lalu, kawasan wisata ini juga The Most Valuable Seller di ajang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).