5 Fakta HeHa Waterfall, Air Terjun Buatan Manusia Terbesar di Indonesia yang Diakui MURI

HeHa Waterfall, air terjun buatan manusia terbesar di Indonesia (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)

BAGI yang masih bingung akhir pekan mau jalan-jalan ke mana, tempat ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Anda. Di Bogor ada nih tempat wisata baru yang sejuk dan cocok untuk kongkow menikmati hijaunya alam Kota Bogor.

Anda bisa mampir ke HeHa Waterfall atau air terjun HeHa yang dinobatkan sebagai air terjun buatan terbesar di Indonesia oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Di mana lebarnya mencapai 80-90 meter dan ketinggian sekitar 40 meter.

Memasuki area air terjun, pengunjung akan disambut dengan rindangnya deretan pepohonan pinus yang tumbuh subur di sekitar. Sama halnya dengan daerah-daerah di pegunungan pada umumnya, udara di kawasan ini sangat sejuk.

Dari kejauhan, pengunjung dapat melihat aliran air jatuh yang menghadirkan rasa kegembiraan. Objek wisata ini tak sekadar nyaman untuk kongkow tapi juga bisa jadi spot foto yang instagramable.

(Foto: MPI/Kiki Oktaliani)

Jika lelah berkeliling kawasan HeHa waterfall, kamu tak perlu khawatir merasa lapar karena ada banyak pilihan makanan dari cafe ataupun restoran.

Para pengunjung juga bisa menikmati gemericik air jatuh dari air terjun buatan ini sembari menikmati hidangan yang tersaji.

Pendiri HeHa Waterfall, Handoyo Mawardi mengungkapkan pilihannya mengapa memilih Bogor sebagai lokasi air terjun buatan ini.

“Bogor ini kan tempat wisata, sehingga bisa memberikan pilihan objek wisata baru bagi masyarakat di mana konsepnya juga berbeda dengan objek-objek wisata di sekitarnya,” kata dia saat dijumpai di kawasan Cibereum, Bogor, Kamis, 19 Oktober 2023.

(Foto: MPI/Kiki Oktaliani)

1. Harga tiket masuk

Untuk menikmati kesejukan alam Cisarua Anda tak perlu takut harus membayar mahal. Dengan segala fasilitas yang telah disediakan, pengunjung cukup membayar Rp20.000 untuk hari kerja atau weekdays dan Rp25.000 pada akhir pekan.

Air terjun ini dibuka mulai hari Senin sampai Minggu pukul 08.00-10.00 WIB, namun hal ini bisa berubah sesuai dengan peraturan pihak pengelola.