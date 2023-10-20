Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Fakta HeHa Waterfall, Air Terjun Buatan Manusia Terbesar di Indonesia yang Diakui MURI

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |10:02 WIB
5 Fakta HeHa Waterfall, Air Terjun Buatan Manusia Terbesar di Indonesia yang Diakui MURI
HeHa Waterfall, air terjun buatan manusia terbesar di Indonesia (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
A
A
A

BAGI yang masih bingung akhir pekan mau jalan-jalan ke mana, tempat ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Anda. Di Bogor ada nih tempat wisata baru yang sejuk dan cocok untuk kongkow menikmati hijaunya alam Kota Bogor.

Anda bisa mampir ke HeHa Waterfall atau air terjun HeHa yang dinobatkan sebagai air terjun buatan terbesar di Indonesia oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Di mana lebarnya mencapai 80-90 meter dan ketinggian sekitar 40 meter.

Memasuki area air terjun, pengunjung akan disambut dengan rindangnya deretan pepohonan pinus yang tumbuh subur di sekitar. Sama halnya dengan daerah-daerah di pegunungan pada umumnya, udara di kawasan ini sangat sejuk.

Dari kejauhan, pengunjung dapat melihat aliran air jatuh yang menghadirkan rasa kegembiraan. Objek wisata ini tak sekadar nyaman untuk kongkow tapi juga bisa jadi spot foto yang instagramable.

HeHa Waterfall

(Foto: MPI/Kiki Oktaliani)

Jika lelah berkeliling kawasan HeHa waterfall, kamu tak perlu khawatir merasa lapar karena ada banyak pilihan makanan dari cafe ataupun restoran.

Para pengunjung juga bisa menikmati gemericik air jatuh dari air terjun buatan ini sembari menikmati hidangan yang tersaji.

Pendiri HeHa Waterfall, Handoyo Mawardi mengungkapkan pilihannya mengapa memilih Bogor sebagai lokasi air terjun buatan ini.

“Bogor ini kan tempat wisata, sehingga bisa memberikan pilihan objek wisata baru bagi masyarakat di mana konsepnya juga berbeda dengan objek-objek wisata di sekitarnya,” kata dia saat dijumpai di kawasan Cibereum, Bogor, Kamis, 19 Oktober 2023.

HeHa Waterfall

(Foto: MPI/Kiki Oktaliani)

1. Harga tiket masuk

Untuk menikmati kesejukan alam Cisarua Anda tak perlu takut harus membayar mahal. Dengan segala fasilitas yang telah disediakan, pengunjung cukup membayar Rp20.000 untuk hari kerja atau weekdays dan Rp25.000 pada akhir pekan.

Air terjun ini dibuka mulai hari Senin sampai Minggu pukul 08.00-10.00 WIB, namun hal ini bisa berubah sesuai dengan peraturan pihak pengelola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/408/3039983/curug_sodong_sukabumi-GHl6_large.JPG
Curug Sodong, Surga Tersembunyi di Geopark Ciletuh Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018431/air_terjun_palukahan-r9tM_large.JPG
4 Rekomendasi Wisata Air Terjun di Sijunjung Sumbar, Pesonanya Memikat Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/408/3016649/air_terjun_coban_jahe-Nyc6_large.JPG
Air Terjun Coban Jahe: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/408/3014490/curug_pangeran_bogor-6aES_large.JPG
Curug Pangeran: Lokasi, Aktivitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/408/3009145/intip-keindahan-air-terjun-aek-sijorni-spot-ideal-lenyapkan-penat-eWYUd8fTBu.jpg
Intip Keindahan Air Terjun Aek Sijorni, Spot Ideal Lenyapkan Penat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/406/2985787/ternyata-ini-alasan-kenapa-curug-walet-bogor-dikenal-sangat-angker-DZ29SzAmjl.JPG
Ternyata Ini Alasan Kenapa Curug Walet Bogor Dikenal Sangat Angker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement