Duh! Gegara Penumpang BAB di Kabin, Pesawat Ini Batal Terbang

PESAWAT EasyJet membatalkan penerbangan dari Spanyol ke Inggris, karena ada seorang penumpang buang air besar (BAB) dalam kabin.

Tentu saja aksi penumpang itu mengganggu semua orang di dalam pesawat.

Pesawat dengan nomor penerbangan EZY8054 tersebut awalnya dijadwalkan berangkat dari Pulau Tenerife, Spanyol menuju Bandara London Gatwick, pada Minggu lalu.

Melansir dari USA Today, Jumat (20/10/2023), penerbangan tertunda karena masalah berat badan pesawat dan pengalihan bagasi ke penerbangan berikutnya yang tersedia. Tapi, belakangan ketika mau berangkat, ada penumpang BAB di kabin, sehingga penerbangan pun dibatalkan.