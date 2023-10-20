Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Duh! Gegara Penumpang BAB di Kabin, Pesawat Ini Batal Terbang

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:29 WIB
Duh! Gegara Penumpang BAB di Kabin, Pesawat Ini Batal Terbang
Pesawat EasyJet. (Foto: Wikimedia)
A
A
A

PESAWAT EasyJet membatalkan penerbangan dari Spanyol ke Inggris, karena ada seorang penumpang buang air besar (BAB) dalam kabin.

Tentu saja aksi penumpang itu mengganggu semua orang di dalam pesawat.

Pesawat dengan nomor penerbangan EZY8054 tersebut awalnya dijadwalkan berangkat dari Pulau Tenerife, Spanyol menuju Bandara London Gatwick, pada Minggu lalu.

Melansir dari USA Today, Jumat (20/10/2023), penerbangan tertunda karena masalah berat badan pesawat dan pengalihan bagasi ke penerbangan berikutnya yang tersedia. Tapi, belakangan ketika mau berangkat, ada penumpang BAB di kabin, sehingga penerbangan pun dibatalkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement