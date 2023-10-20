Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Sekelompok Pria dan Wanita Berkelahi di Disneyland, Saling Pukul di Depan Anak-Anak

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |22:02 WIB
Viral! Sekelompok Pria dan Wanita Berkelahi di Disneyland, Saling Pukul di Depan Anak-Anak
Perkelahian di Disneyland, California viral. (Instagram)
A
A
A

SEKELOMPOK orang dewasa berkelahi di taman hiburan Disneyland, Anaheim, California, Amerika. Aksi perkelahian tersebut jadi tontotan banyak orang dan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar di Instagram terlihat, lima pria dan wanita terlihat saling mendorong, memukul, menendang, dan bergulat satu sama lain di dekat sejumlah anak-anak yang berada di sekitar wahana Mad Tea Party.

New York Post melaporkan bahwa penyebab perkelahian belum diketahui secara pasti. Namun, perkelahian itu hampir saja menyebabkan stroller bayi jatuh saat mereka saling melemparkan batu.

Juru bicara kepolisian Anaheim mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak keamanan Disneyland Resort dalam menangani peristiwa tersebut. "Tidak ada penangkapan yang dilakukan, dan insiden ini masih dalam tahap penyelidikan," katanya seperti dilansir dari News.com.au, Jumat (20/10/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059938/as_ingatkan_tak_bisa_selamanya_lindungi_israel-4pSq_large.jpg
Eskalasi di Lebanon Meningkat, AS Ingatkan Tak Bisa Selamanya Lindungi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050501/menteri_luar_negeri_as_antony_j_blinken-g4ZJ_large.jpg
AS Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047376/israel_serang_gaza-lWLG_large.jpg
AS Beri Bantuan Rp55 Triliun ke Israel untuk Beli Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/18/3044647/donald_trump-aCWo_large.jpg
Capres AS Donald Trump Diklaim Dukung Solusi Dua Negara  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/18/3043689/jet_tempur_super_hornet-Pu5J_large.jpg
Antisipasi Dampak Tewasnya Pemimpin Hamas, AS Kirim Lebih Banyak Jet Tempur ke Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/18/3042130/pemimpin_hamas_ismail_haniyeh-or0k_large.jpg
Pemimpin Hamas Tewas, AS Siap Bantu Israel jika Diserang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement