Viral! Sekelompok Pria dan Wanita Berkelahi di Disneyland, Saling Pukul di Depan Anak-Anak

SEKELOMPOK orang dewasa berkelahi di taman hiburan Disneyland, Anaheim, California, Amerika. Aksi perkelahian tersebut jadi tontotan banyak orang dan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar di Instagram terlihat, lima pria dan wanita terlihat saling mendorong, memukul, menendang, dan bergulat satu sama lain di dekat sejumlah anak-anak yang berada di sekitar wahana Mad Tea Party.

New York Post melaporkan bahwa penyebab perkelahian belum diketahui secara pasti. Namun, perkelahian itu hampir saja menyebabkan stroller bayi jatuh saat mereka saling melemparkan batu.

Juru bicara kepolisian Anaheim mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak keamanan Disneyland Resort dalam menangani peristiwa tersebut. "Tidak ada penangkapan yang dilakukan, dan insiden ini masih dalam tahap penyelidikan," katanya seperti dilansir dari News.com.au, Jumat (20/10/2023).