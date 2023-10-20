Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesawat Mendarat Darurat, 7 Orang Termasuk Anggota Dewan Dilarikan ke Rumah Sakit

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:00 WIB
Pesawat Mendarat Darurat, 7 Orang Termasuk Anggota Dewan Dilarikan ke Rumah Sakit
Ilustrasi pesawat. (Foto: Freepik)
SEBUAH pesawat terpaksa mendarat darurat di Bandara Barwon Heads, Connewarre, Victoria, Australia setelah beberapa saat lepas landas. Tujuh orang dalam pesawat harus dirawat di rumah sakit. Satu di antaranya anggota parlemen Victoria.

Kecelakaan tersebut terjadi, Jumat (20/10/2023) sekitar pukul 8 pagi waktu Victoria. Layanan darurat langsung meluncur ke Barwon Heads Rd dekat Danau Connewarre.

Pesawat lepas landas sekitar pukul 07.50 waktu setempat dan hanya mengudara sebentar. Pesawat kemudian melakukan pendaratan darurat di Connewarre. Dalam pesawat ada pilot dan 16 penumpang.

 BACA JUGA:

      
