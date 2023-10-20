Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kelana Nusantara, Ajang Memperluas Jangkauan Pasar UMKM Ekonomi Kreatif Indonesia

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |17:01 WIB
Kelana Nusantara, Ajang Memperluas Jangkauan Pasar UMKM Ekonomi Kreatif Indonesia
Kelana Nusantara di Kota Bogor, Jawa Barat. (Foto: Kemenparekraf)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar program Kelana Nusantara di D'Colonel Resto, Kota Bogor, Jawa Barat, untuk membantu para pelaku usaha khususnya UMKM ekonomi kreatif dalam memperluas jangkauan pasar baik di dalam maupun luar negeri.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa produk-produk ekonomi kreatif di Kota Bogor sudah memiliki kualitas yang baik. Tapi, perlu dorongan lebih agar bisa membuka akses untuk menjangkau pasar yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Hal ini dapat dilakukan apabila pelaku usaha melakukan sejumlah inovasi, adaptasi serta memperkuat kolaborasi dengan para stakeholders dari unsur pentahelix. Karenanya, Kelana Nusantara hadir sebagai media dalam memperoleh ilmu mengenai kewirausahaan dan utamanya berjejaring.

