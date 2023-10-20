Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nikmati Masters of Food and Wine di PHJ 20-22 Oktober

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |10:37 WIB
Nikmati Masters of Food and Wine di PHJ 20-22 Oktober
Para chef kelas dunia (Foto: MNC Media)
A
A
A

PARK Hyatt Jakarta (PHJ) kembali memanjakan pengunjungnya. Pada 20-22 Oktober ini, PHJ menggelar Masters of Food and Wine, yang merupakan worldwide series dengan menghadirkan chef papan atas dunia dan ahli beverages.

Sebelumnya, Masters of Food and Wine yang merupakan heritage event Park Hyatt dihadirkan di Tokyo, Shanghai, Saigon, serta Beijing.

“Welcome to the first Masters of Food and Wine at Park Hyatt Jakarta. A destination for the senses, where Park Hyatt’s heritage comes to life,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan video Masters of Food and Wine pada laman Instagram miliknya, Jumat (20/10/2023).

Pada Jumat hari ini chef kelas dunia yang pernah menjadi personal chef Ratu Elizabeth II, Chef Enrico Derflingher bakal memanjakan pengunjung PHJ di Dining Room. Chef Enrico Derflingher akan bahu membahu dengan Roberto Bava, pemilik Bava Piemonte dalam five-course degustation dinner.

Di hari Sabtu, 21 Oktober 2023 salah satu chef Italia terbaik di dunia, Chef Alberto Faccani bakal hadir di Dining Room. Pemilik dua Michelin-Star ini akan hadir bersama Roberto Bava, pemilik Bava Piemonte dan Sebastien Papin, Direktur Billecart Salmon Asia-Pasifik dalam six-course degustation dinner.

Dan, di hari terakhir, Minggu, 22 Oktober 2023 di Conservatory Park Hyatt Jakarta akan hadir celebrity chef Julien Perrinet. Dia akan bahu membahu dengan Sebastien Papin, Direktur Billecart Salmon Asia-Pasifik.

(Rizka Diputra)

      
