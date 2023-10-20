Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Adu Gaya Jefri Nichol dan El Rumi, Dua Lelaki Tampan yang Siap Adu Tinju

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |05:35 WIB
Adu Gaya Jefri Nichol dan El Rumi, Dua Lelaki Tampan yang Siap Adu Tinju
Jefri Nichol dan El Rumi. (Foto: Instagram)
A
A
A

JEFRI Nichol dan El Rumi, dua pria tampak ini belakangan ramai diperbincangkan. Bukan soal pekerjaan atau pun asmara, melainkan aksi keduanya yang ingin bertarung di atas ring tinju.

Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 17 November 2023 mendatang. Mulai dari sekarang keduanya sudah mulai saling ejek melalui sosial media. Hal ini membuat pertarungan keduanya semakin ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

Namun, di samping itu, Jefri Nichol dan El Rumi juga sangat menarik perhatian karena memiliki paras tampan dan gaya berpakaian yang selalu stylish setiap waktunya.

Berikut ini beberapa potret adu gaya Jefri Nichol dan El Rumi yang dikutip dari Instagram Jefri nichol (@jefrinichol) dan El Rumi (@elelrumi), Jumat (20/10/2023).

1. Tampil kece dengan blazer hitam

Jefri Nichol dan El Rumi

Melalui akun Instagram masing-masing, baik El maupun Jefri Nichol pernah tampil dengan blazer hitam. Namun, keduanya memberikan kesan yang berbeda.

El Rumi terlihat tampil semi formal dengan menggunakan kemeja putih yang dilapisi dengan tuxedo hitam dan dibalut blazer hitam. Sementara untuk bawahannya dia mengenakan celana bahan hitam dan sepatu berwarna senada. Untuk tatanan rambutnya, El tampil rapi dengan belah samping.

Sementara Jefri Nichol terlihat berkarisma karena dirinya hanya menggunakan blazer hitam tanpa pakaian dalam apapun. Hal ini memperlihatkan bagian dadanya yang terlihat bidang. Tatanan rambutnya pun sangat unik karena menggunakan mahkota di kepalanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/612/3106530/sering_dikira_privilege_el_rumi_ungkap_sulitnya_kehidupan_sebagai_anak_artis-7BZt_large.jpg
Sering Dikira Privilege, El Rumi Ungkap Sulitnya Kehidupan Sebagai Anak Artis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101539/potret_bucin_el_rumi_dan_syifa_hadju_saat_liburan_tahun_baru_di_eropa-TS25_large.jpg
Potret Bucin El Rumi dan Syifa Hadju saat Liburan Tahun Baru di Eropa: I Found Her!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032616/el_rumi-0zny_large.jpg
Tidak Ada Hubungan Spesial, El Rumi Ngaku Cuma Temenan dengan Eca Aura 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020529/potret-el-rumi-jadi-nyamuk-saat-nonton-timnas-indonesia-di-gbk-lxiwzmqg8n.jpg
Potret El Rumi Jadi Nyamuk saat Nonton Timnas Indonesia di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/194/2992723/5-ide-baju-lebaran-ala-el-rumi-tampil-simple-dengan-t-shirt-nGziZNlTGW.jpg
5 Ide Baju Lebaran ala El Rumi, Tampil Simple dengan T-shirt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/612/2922455/potret-el-rumi-latihan-boxing-jelang-tinju-lawan-jefri-nichol-otot-kekar-curi-perhatian-cU3PeYlayN.jpg
Potret El Rumi Latihan Boxing Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol, Otot Kekar Curi Perhatian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement