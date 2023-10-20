Adu Gaya Jefri Nichol dan El Rumi, Dua Lelaki Tampan yang Siap Adu Tinju

JEFRI Nichol dan El Rumi, dua pria tampak ini belakangan ramai diperbincangkan. Bukan soal pekerjaan atau pun asmara, melainkan aksi keduanya yang ingin bertarung di atas ring tinju.

Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 17 November 2023 mendatang. Mulai dari sekarang keduanya sudah mulai saling ejek melalui sosial media. Hal ini membuat pertarungan keduanya semakin ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

Namun, di samping itu, Jefri Nichol dan El Rumi juga sangat menarik perhatian karena memiliki paras tampan dan gaya berpakaian yang selalu stylish setiap waktunya.

Berikut ini beberapa potret adu gaya Jefri Nichol dan El Rumi yang dikutip dari Instagram Jefri nichol (@jefrinichol) dan El Rumi (@elelrumi), Jumat (20/10/2023).

1. Tampil kece dengan blazer hitam





Melalui akun Instagram masing-masing, baik El maupun Jefri Nichol pernah tampil dengan blazer hitam. Namun, keduanya memberikan kesan yang berbeda.

El Rumi terlihat tampil semi formal dengan menggunakan kemeja putih yang dilapisi dengan tuxedo hitam dan dibalut blazer hitam. Sementara untuk bawahannya dia mengenakan celana bahan hitam dan sepatu berwarna senada. Untuk tatanan rambutnya, El tampil rapi dengan belah samping.

Sementara Jefri Nichol terlihat berkarisma karena dirinya hanya menggunakan blazer hitam tanpa pakaian dalam apapun. Hal ini memperlihatkan bagian dadanya yang terlihat bidang. Tatanan rambutnya pun sangat unik karena menggunakan mahkota di kepalanya.