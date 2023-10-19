Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Pilu Sunandar Dulu Aktor Petualangan Sherina Kini Hidup Sebatang Kara

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |23:33 WIB
Kisah Pilu Sunandar Dulu Aktor Petualangan Sherina Kini Hidup Sebatang Kara
Potret Sunandar, mantan pemeran film Petualangan Sherina (Foto: YouTube/@HardiArtVenture)
KISAH pilu Sunandar dulu aktor Petualangan Sherina kini hidup sebatang kara memberikan banyak inspirasi. Dunia hiburan memang menjanjikan bayaran yang besar, namun bukan berarti menjamin para artisnya bisa bertahan lama.

Ada banyak kisah mengenai pensiunan artis yang kini hidup jauh dari dunia hiburan. Sebagian ada yang menjalani kehidupan yang berkecukupan dan beberapa lainnya bergelut dengan sulitnya kehidupan.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (19/10/2023), salah satunya adalah Sunandar, aktor Petualangan Sherina yang kini hidup sebatang kara di tengah hutan. Kisah mengenai mantan aktor tersebut diungkap oleh kanal Youtube Hardi ArtVenture dalam video yang diunggah pada 7 September 2023.

Sunandar kabarnya pernah menjadi salah satu aktor Tanah Air. Pada tahun 2000-an ia bahkan didapuk sebagai salah satu pemain film Petualangan Sherina. Tidak hanya itu saja, Sunandar kabarnya juga sempat beradu akting dengan aktor kawakan, Roy Marten.

Namun, siapa sangka jika saat ini Sunandar justru hidup memprihatinkan di tengah hutan. Dalam keterangannya, Sunandar mengaku telah hidup di rumah tersebut kurang lebih 2 hingga 3 tahun belakangan.

