HOME WOMEN LIFE

Unggahan Video Cucu Ketiga Hary dan Liliana Tanoesoedibjo Sentuh 2 Juta View

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:00 WIB
Unggahan Video Cucu Ketiga Hary dan Liliana Tanoesoedibjo Sentuh 2 Juta View
Hary Tanoesoedibjo bersama Liliana. (Foto: Instagram)
UNGGAHAN Instagram yang mengabarkan kelahiran cucu ketiga Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo menyentuh 2 juta views. Cucu tersebut merupakan buah hati pertama pasangan Jessica Tanoesoedibjo dan Jonathan Natakusuma. 

“Menggendong cucu ketiga kami: Julia Eden Sariaatmadja, putri dari Jon & Jess,”ujar Hary seraya membagikan foto Jessica yang tengah memeluk putrinya, pada laman Instagram miliknya. 

Unggahan tersebut melengkapi postingan sebelumnya, yang mengabarkan lahirnya putri Jessica dan Jonathan. “Hari ini cucu ketiga lahir: Julia Eden Sariaatmadja. Besar dan lucu sekali, beratnya 3,35kg. Selamat untuk the happy parent: Jon & Jess. God bless both of you,” kata Hary.

Liliana pun menyampaikan pesan menyentuh untuk Jessica. Liliana mengungkapkan betapa bahagia dan bersyukurnya dia dan Hary atas kelahiran cucu ketiga mereka. “As grandparents, we are filled with immense gratitude and joy for the blessing of our new baby girl grandchild, a precious gift from God through our beloved daughter and son Jessica and Jon,” ujar Liliana.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
