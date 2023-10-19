Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Cara Bacaleg Perindo Mendekatkan diri ke Anak Muda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:02 WIB
Begini Cara Bacaleg Perindo Mendekatkan diri ke Anak Muda
Podcast Aksi Nyata.
A
A
A

PELAKSANAAN Pemilu 2024 yakni jadwal Pileg dan Pilpres 2024 diselenggarakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Keputusan ini dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Tentunya banyak generasi muda berusia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki kesempatan untuk memilih calon presiden dan legislatif sesuai harapan mereka. Banyak bacaleg yang tentunya melirik anak muda untuk bisa dipilih. Sebab tidak sedikit dari mereka yang memiliki visi dan misi sesuai dengan anak muda.

Salah satunya adalah Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat I Partai Perindo Dr. Djoni Toat Muljadi, S.H., M.M. yang juga bisa mendapatkan dukungan dari generasi muda, khususnya di wilayah Bandung dan Cimahi.

Djoni sendiri memiliki cara untuk menarik perhatian anak muda, yakni dengan melakukan bakti sosial ke masyarakat di dua wilayah tersebut.

"Mudah-mudahan gerakan saya ini bisa jadi panutan anak muda. Dan saya juga banyak melakukan sosialisasi terutama di pemilih pemula," ujar Djoni dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Djoni Toat, Tokoh Jawa Barat Berjiwa Sosial Tinggi Berjuang untuk Indonesia Sejahtera', Kamis (19/10/2023).

Djoni mengakui, dia memiliki perbedaan umur yang cukup jauh dengan generasi muda saat ini. Namun dia tetap mencari cara agar bisa dikenal oleh anak muda dengan cara mengadakan aksi sosial.

"Kita kesulitan mengunggah mereka, kalau mengumpulkan relawan banyak anak muda yang ikut jadi saya sekalian mensosialisasikan diri saya," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
