HOME WOMEN LIFE

Dianna Dee Pose Manja dengan Kemeja Merah, Netizen: Oh Dewiku

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |21:45 WIB
Dianna Dee Pose Manja dengan Kemeja Merah, Netizen: Oh Dewiku
Dianna Dee pose manja dengan kemeja merah. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Dianna Dee Starlight memang selalu mendulang pujian dari warganet. Dia pun kerap mengunggah berbagai penampilannya di media sosial miliknya.

Selain memiliki wajah yang cantik, Dianna juga sering tampil seksi untuk menunjang penampilannya di segala aktivitas. Salah satu yang memesona ketika dia memakai kemeja merah yang dipadukan dengan hot pants hitam, sehingga memperlihatkan paha mulusnya.

Sementara untuk bagian wajah, dia hanya memolesi dengan makeup natural. Begitupun pada bagian rambut yang hanya dicepol.

Dianna

Penampilannya kian menggoda dengan kancing bagian atas yang dibiarkan terbuka. Tatapan mata dengan senyum manis seolah mengalihkan dunia kaum Adam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
