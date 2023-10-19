4 Contoh Surat Keterangan Sehat untuk CPNS 2023 Lintas Instansi

CONTOH surat keterangan sehat untuk CPNS 2023 tengah diburu oleh para calon pelamar CPNS. Pada 2023 ini, pemerintah kembali membuka seleksi CPNS atau CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) di sejumlah instansi pemerintah melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) https://sscasn.bkn.go.id/.

BACA JUGA: 6 Contoh Surat Izin Sakit Kerja yang Sopan untuk Dikirim Via Whatsapp

Terdapat sejumlah persyaratan dan juga dokumen yang harus dipenuhi untuk bisa melamar posisi CASN tersebut. Salah satunya adalah surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, sehingga surat ini bisa dikeluarkan oleh rumah sakit, klinik, dan juga puskesmas.

Seperti apa contoh surat keterangan sehat itu? Berikut adalah contoh-contoh surat keterangan sehat untuk CPNS 2023, yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (19/10/2023).

1. Contoh Surat Keterangan Sehat untuk CPNS 2023 – Rumah Sakit

BACA JUGA: 7 Contoh Surat Undangan dalam Bahasa Inggris untuk Berbagai Kegiatan

2. Contoh Surat Keterangan Sehat untuk CPNS 2023 – Puskesmas