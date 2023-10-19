Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Contoh Surat Keterangan Sehat untuk CPNS 2023 Lintas Instansi

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |21:05 WIB
4 Contoh Surat Keterangan Sehat untuk CPNS 2023 Lintas Instansi
Contoh surat keterangan sehat 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

CONTOH surat keterangan sehat untuk CPNS 2023 tengah diburu oleh para calon pelamar CPNS. Pada 2023 ini, pemerintah kembali membuka seleksi CPNS atau CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) di sejumlah instansi pemerintah melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) https://sscasn.bkn.go.id/.

Terdapat sejumlah persyaratan dan juga dokumen yang harus dipenuhi untuk bisa melamar posisi CASN tersebut. Salah satunya adalah surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, sehingga surat ini bisa dikeluarkan oleh rumah sakit, klinik, dan juga puskesmas.

Seperti apa contoh surat keterangan sehat itu? Berikut adalah contoh-contoh surat keterangan sehat untuk CPNS 2023, yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (19/10/2023).

1. Contoh Surat Keterangan Sehat untuk CPNS 2023 – Rumah Sakit

Contoh Surat

2. Contoh Surat Keterangan Sehat untuk CPNS 2023 – Puskesmas

Contoh Surat

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/612/2900440/alasan-tidak-masuk-sekolah-yang-masuk-akal-dan-contohnya-UXXXr7AKKn.jpg
Alasan Tidak Masuk Sekolah yang Masuk Akal dan Contohnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163210//sri_mulyani-rXRN_large.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar soal Pembukaan Seleksi CPNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162014//cpns-5g1S_large.jpg
Ini Cara Daftar CPNS 2025 di sscasn.bkn.go.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161935//cpns-uwv0_large.jpg
Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Informasi Terbaru di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/622/3161130//pppk-yFWQ_large.jpeg
Kapan Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Cair? Ini Jadwal dan Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160161//pppk-SZzo_large.jpg
Kerja 4 Jam, Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement