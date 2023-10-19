Mengenal Arti Nama Rafathar Malik Ahmad, Anak Nagita Slavina yang Dikenal Cool

RAFATHAR Malik Ahmad kini sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang tanggung. Dia mampu melakukan permainan apapun, layaknya sang ayah, Raffi Ahmad.

Sejak lahir, anak pertama Nagita Slavina ini sudah mencuri perhatian. Bukan saja dari parasnya yang tampan, juga namanya yang mengandung arti mendalam.

Menurut penjelasan Raffi Ahmad, sekitar tujuh tahun lalu ketika Nagita Slavina baru saja melahirkan, nama Rafathar ini diambil dari bahasa Arab.

"Artinya anak pertama yang ditinggikan derajatnya," ujar Raffi Ahmad, dikutip dari YouTube salah satu tayangan infotainment, Kamis (19/10/2023).