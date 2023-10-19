Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Tarot Hari Ini: Perbanyaklah Perbuatan Baik

Ramalan Tarot Hari Ini: Perbanyaklah Perbuatan Baik
Ram
A
A
A

Seven of Pentacles

Kartu Tarot

Kartu Tarot Seven of Pentacles yang muncul di hari ini mengajak kita untuk bersabar menantikan panenan. Ketika menabur hal baik, akan membuahkan kebaikan juga. Bersabar, karena butuh proses yang tidak sebentar. 

Ada kerja keras juga untuk memelihara tanaman supaya tumbuh subur. Dijaga dari berbagai hama yang bisa mengganggu tumbuhnya tanaman. Setelah melalui hujan panas dan berbagai ujian kehidupan, kita layak mendapatkan bagian terbaik sesuai dengan usaha dan kerja keras selama ini. 

Perbanyak perbuatan baik, akan menjadi karma baikmu di masa depan.

      
