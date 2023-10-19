Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Pinjam Dulu Seratus Viral? Simak Faktanya

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |09:15 WIB
Kenapa Pinjam Dulu Seratus Viral? Simak Faktanya
Pinjam seratus viral di media sosial. (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA pinjam dulu seratus viral? Sebuah ungkapan yang sering kali dibahas di sosial media (medsos) seperti seperti Instagram, X atau Twitter, dan juga TikTok.

Bahkan, ungkapan itu pun ramai dibahas ketika Mahalini manggung di salah satu acara, di mana penonton mengatakan hal itu. Bukannya marah, kekasih Rizky Febian itu justru memberikan uang seratus pada sang penonton.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa pinjam dulu seratus viral? Simak faktanya yang ditulis berdasarkan penelaahan berbagai konten di medsos, Kamis (19/10/2023).

Berdasarkan sejumlah kisah yang diceritakan warganet di medsos, pinjam dulu seratus merupakan kondisi sosial yang banyak dialami oleh masyarakat. Seringkali ada seorang teman atau kerabat yang tidak begitu akrab menghubungi kita secara tiba-tiba, dan pada akhirnya mereka meminjam uang.

Kalimat yang sering digunakan adalah “pinjam dulu seratus, nanti kuganti”. Faktanya, kebanyakan dari si peminjam uang ini tidak mengembalikan uang yang dipinjam, saat ditagih pun mereka menjadi lebih galak dari pada si empunya uang seratus itu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
