HOME WOMEN BEAUTY

Rambut Kusut Bikit Kesel? Coba Lakukan 6 Langkah Mudah Ini

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:06 WIB
Rambut Kusut Bikit Kesel? Coba Lakukan 6 Langkah Mudah Ini
Ilsutrasi rambut kusut. (Foto: Freepik)
RAMBUT sebagai mahkota tentu harus dijaga dengan baik. Apalagi bagi perempuan, di mana penampilan menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

Terlepas dari jenis rambutnya, perawatan yang tepat dapat membantu mencapai tekstur rambut yang halus dan indah.

Berikut ini adalah beberapa langkah penting untuk membuat rambut jadi halus dan berkilau yang dapat dilakukan di rumah.

1. Pilih produk perawatan sesuai jenis rambut

Cari produk perawatan rambut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rambut, mulai dari sampo dan kondisioner yang tepat. Ada berbagai formulasi

Produk perawatan rambut yang telah disesuaikan dengan jenis rambut seperti rambut berminyak, kering, atau rusak.

2. Jangan Keramas Setiap Hari

Berkeramas setiap hari dapat menghilangkan minyak dari kulit kepala. Sebaiknya pertimbangkan untuk melakukan keramas selama dua atau tiga kali seminggu.

Jika rambut berminyak, Anda bisa mencoba sampo kering. Lakukan keramas hanya pada kulit kepala saja bukan ujungnya.

Halaman:
1 2
      
