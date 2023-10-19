Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Beda Kadungan AHA dan BHA, Mana yang Lebih Bagus untuk Eksfoliasi Kulit?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |17:00 WIB
Beda Kadungan AHA dan BHA, Mana yang Lebih Bagus untuk Eksfoliasi Kulit?
Ilustrasi Perawatan Wajah. (Foto: Freepik)
A
A
A

GUNA membuat kulit wajah lebih bersih dan cerah, kita memang bisa melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi sendiri merupakan perawatan yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati dan debu kotoran yang menempel di permukaan kulit. 

Biasanya produk eksfoliasi memiliki formula beta-hydroxy acid (BHA) dikenal sebagai produk perawatan kulit yang baik untuk kulit berminyak dan berjerawat. Berbeda dengan asam alfa hidroksi (juga dikenal sebagai AHA), BHAi adalah eksfolian kulit yang membantu memecah kotoran dan bakteri jauh di dalam pori-pori.

BHA sering kali dikemas dalam produk perawatan kulit untuk mengatasi jerawat, komedo, dan flek hitam bekas jerawat. “Asam beta hidroksi (BHA) adalah asam lain yang biasa digunakan dalam dermatologi dan kosmetik,” kata Ife J. Rodney, MD, direktur pendiri Eternal Dermatology + Aesthetics seperti dilansir dari Popsugar.

Berbeda dengan AHA yang larut dalam air, BHA larut dalam minyak sehingga dapat menembus kelenjar sebaceous kulit untuk menghilangkan kotoran dan sel-sel mati dalam pori-pori.

Banyak bahan yang dianggap BHA, yang paling umum adalah asam salisilat. Berasal dari kulit pohon willow, asam salisilat memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri, membantu meningkatkan regenerasi kulit hingga mengangkat sel-sel mati di permukaan kulit.

Asam salisilat membantu mengatasi jerawat aktif dan perubahan warna akibat jerawat yang sudah sembuh. Contoh asam beta-hidroksi lain yang kurang dikenal adalah asam beta-hidroksibutanoat, asam tropik, dan asam tretokanat.

Alasan BHA ideal untuk kulit berminyak dan berjerawat adalah karena ukuran molekulnya yang besar, sehingga membantu pengelupasan lapisan permukaan kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166048/wajah-xNnz_large.jpg
5 Tips Atasi Kulit Kering, Ampuh Bikin Kulit Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/611/3163820/teh_hijau-Uhnt_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147241/jenggot-hOsT_large.jpg
Kulit Anak Ruam Kemerahan, Jenggot dan Kumis Ayah Bisa Jadi Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144534/dulu_mana_serum_atau_toner_ini_urutan_skincare_yang_benar_menurut_ahli-B8Ma_large.jpg
Duluan Mana Serum atau Toner? Ini Urutan Skincare yang Benar Menurut Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/611/3126775/5_tips_jaga_kesehatan_kulit_wajah_agar_fresh_silaturahmi_lebaran-LVvo_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah agar Fresh Silaturahmi Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/611/3064978/kulit_wajah-sLwc_large.jpg
8 Cara Alami Atasi Pori-Pori Kulit Besar, Jangan Sampai Jerawatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement