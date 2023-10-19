Beda Kadungan AHA dan BHA, Mana yang Lebih Bagus untuk Eksfoliasi Kulit?

GUNA membuat kulit wajah lebih bersih dan cerah, kita memang bisa melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi sendiri merupakan perawatan yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati dan debu kotoran yang menempel di permukaan kulit.

Biasanya produk eksfoliasi memiliki formula beta-hydroxy acid (BHA) dikenal sebagai produk perawatan kulit yang baik untuk kulit berminyak dan berjerawat. Berbeda dengan asam alfa hidroksi (juga dikenal sebagai AHA), BHAi adalah eksfolian kulit yang membantu memecah kotoran dan bakteri jauh di dalam pori-pori.

BHA sering kali dikemas dalam produk perawatan kulit untuk mengatasi jerawat, komedo, dan flek hitam bekas jerawat. “Asam beta hidroksi (BHA) adalah asam lain yang biasa digunakan dalam dermatologi dan kosmetik,” kata Ife J. Rodney, MD, direktur pendiri Eternal Dermatology + Aesthetics seperti dilansir dari Popsugar.

Berbeda dengan AHA yang larut dalam air, BHA larut dalam minyak sehingga dapat menembus kelenjar sebaceous kulit untuk menghilangkan kotoran dan sel-sel mati dalam pori-pori.

Banyak bahan yang dianggap BHA, yang paling umum adalah asam salisilat. Berasal dari kulit pohon willow, asam salisilat memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri, membantu meningkatkan regenerasi kulit hingga mengangkat sel-sel mati di permukaan kulit.

Asam salisilat membantu mengatasi jerawat aktif dan perubahan warna akibat jerawat yang sudah sembuh. Contoh asam beta-hidroksi lain yang kurang dikenal adalah asam beta-hidroksibutanoat, asam tropik, dan asam tretokanat.

Alasan BHA ideal untuk kulit berminyak dan berjerawat adalah karena ukuran molekulnya yang besar, sehingga membantu pengelupasan lapisan permukaan kulit.