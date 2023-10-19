Pakai Sunscreen Wajib saat Cuaca Terik, Baiknya SPF Berapa?

CUACA panas saat ini tidak hanya mengganggu kondisi tubuh, juga kulit. Untuk itu, banyak yang menyarankan agar tetap memakai sunscreen.

Menjadi pertanyaan sekarang, sunscreen seperti apa yang tepat untuk dipakai saat cuaca super panas seperti sekarang?

Menurut Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi dr He-Yeon Asva Nafaisa, SpDV, untuk kondisi Indonesia secara umum, dokter kulit menyarankan pakai sunscreen minimal SPF 30.

"Tapi misalnya kalau mau pakai sunscreen SPF 50, ya, boleh juga," kata dr Asva dalam tayangan edukasi Dokter Tirta di X, dikutip MNC Portal, Kamis (19/10/2023).