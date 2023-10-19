7 Manfaat Mengonsumsi Buah Kersen, Salah Satunya Bisa Obati Asam Urat

BUAH kersen atau yang biasa disebut ceri sangat mudah dijumpai. Terkadang, kita dapat menemukan pohon-pohon buah kersen di sekitar rumah. Namun, buah ini sangat sering disepelekan dan tidak dianggap.

Padahal, buah berbentuk bulat kecil dengan warna merah ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Mengutip dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, kersen mengandung air, serat, vitamin A, vitamin C, zat besi, niacin, protein, karbohidrat, betakaroten, riboflavin, tiamin, kalsium, fosfor, dan flavonoid. Selain itu, buah kersen juga mempunyai sifat anti-inflamasi, anti-kanker, dan anti-septik.

Dengan kandungan tersebut, intip manfaat buah kersen yang dikutip dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kamis (19/10/2023) berikut ini yuk!

1. Menghidrasi tubuh

Seperti yang kita bisa rasakan, cuaca di Indonesia saat ini sedang panas terik. Agar tubuh tetap sehat kita harus terus menghindarinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghidrasi tubuh yakni dengan mengonsumsi kersen. Pasalnya, buah ini memiliki kandungan air yang baik untuk memenuhi asupan cairan dalam tubuh.

2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Kita harus terus menjaga sistem kekebalan tubuh guna melindungi diri dari penyakit. Langkah tepat untuk meningkatkan kekebalan tubuh yakni dengan mengonsumsi kersen karena memiliki kandungan vitamin C dan flavonoid.

Perpaduan keduanya mampu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan begitu, tubuh dapat terhindar gangguan penyakit akibat infeksi kuman, virus maupun bakteri.

3. Mencegah kanker

Sifat anti kanker yang terkandung dalam buah kersen ini sudah dapat dipastikan bahwa buah ini mampu mencegah dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker di tubuh kita.

4. Meredakan nyeri dan kram

Selain sifat anti-kanker, kersen ini memiliki sifat anti-inflamasi atau anti-peradangan yang berguna untuk meredakan nyeri rematik, nyeri otot, nyeri pada bagian persendian hingga nyeri haid.

Selain itu, sifat anti-septik dan anti-inflamasi yang ada dalam buah ini berguna untuk meringankan dan mengobati kram perut.