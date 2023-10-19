Cara Melakukan Yoga Pose Kobra, Bermanfaat untuk Tulang Belakang

YOGA memiliki banyak sekali gerakan yang membawa esensi masing-masing untuk tubuh. Dari sekian banyak gerakan yoga, pose kobra ini menjadi yang paling terkenal.

Dikutip dari Pinkvilla, Jumat (20/10/2023) gerakan kobra adalah gerakan punggung membuka hati atau bagian dada yang melambangkan prinsip inti yoga yaitu keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan.

Berakar kuat pada tradisi yoga kuno, yoga ini meregangkan dan memperkuat berbagai otot, mengimbangi gerakan maju yang biasa kita lakukan sehari-hari. Pose kobra bertindak sebagai obat, baik itu ketegangan akibat berjam-jam di depan komputer atau postur membungkuk alami.

Bagi Anda yang ingin mencoba dan merasakan sederet manfaatnya, berikut ini cara melakukan pose cobra yang dikutip dari Pinkvilla.

1. Berbaring telungkup, pastikan kaki Anda dibuka selebar pinggul dan tangan Anda berada di samping tulang rusuk.

2. Rentangkan jempol kaki Anda lurus ke belakang, tekan ke bawah dengan sepuluh kuku kaki untuk mengaktifkan paha depan Anda.

3. Putar perlahan paha bagian dalam ke arah langit-langit, lebarkan punggung bawah.

4. Dengan sedikit menekan tangan Anda, mulailah mengangkat kepala dan dada. Secara bersamaan, putar bahu Anda ke belakang dan ke bawah.

5. Berkonsentrasilah pada memanjangkan bagian belakang leher Anda, arahkan pengangkatan melalui tulang dada (dengan bantuan tulang dada) alih-alih meninggikan dagu Anda.

6. Saat Anda meluruskan lengan sambil mengangkat tubuh bagian atas, jaga jarak bahu dari telinga.

7. Pastikan ada sedikit lengkungan pada siku Anda. Jangan meluruskannya dengan paksa.

8. Untuk mengakhiri pose dengan anggun, lepaskan dan kembali ke matras Anda, dan istirahatlah dalam pose mayat.