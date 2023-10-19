Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Melakukan Yoga Pose Kobra, Bermanfaat untuk Tulang Belakang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |01:00 WIB
Cara Melakukan Yoga Pose Kobra, Bermanfaat untuk Tulang Belakang
Gerakan yoga pose kobra. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

YOGA memiliki banyak sekali gerakan yang membawa esensi masing-masing untuk tubuh. Dari sekian banyak gerakan yoga, pose kobra ini menjadi yang paling terkenal.

Dikutip dari Pinkvilla, Jumat (20/10/2023) gerakan kobra adalah gerakan punggung membuka hati atau bagian dada yang melambangkan prinsip inti yoga yaitu keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan.

Berakar kuat pada tradisi yoga kuno, yoga ini meregangkan dan memperkuat berbagai otot, mengimbangi gerakan maju yang biasa kita lakukan sehari-hari. Pose kobra bertindak sebagai obat, baik itu ketegangan akibat berjam-jam di depan komputer atau postur membungkuk alami.

Bagi Anda yang ingin mencoba dan merasakan sederet manfaatnya, berikut ini cara melakukan pose cobra yang dikutip dari Pinkvilla.

Gerakan yoga

1. Berbaring telungkup, pastikan kaki Anda dibuka selebar pinggul dan tangan Anda berada di samping tulang rusuk.

2. Rentangkan jempol kaki Anda lurus ke belakang, tekan ke bawah dengan sepuluh kuku kaki untuk mengaktifkan paha depan Anda.

3. Putar perlahan paha bagian dalam ke arah langit-langit, lebarkan punggung bawah.

4. Dengan sedikit menekan tangan Anda, mulailah mengangkat kepala dan dada. Secara bersamaan, putar bahu Anda ke belakang dan ke bawah.

5. Berkonsentrasilah pada memanjangkan bagian belakang leher Anda, arahkan pengangkatan melalui tulang dada (dengan bantuan tulang dada) alih-alih meninggikan dagu Anda.

6. Saat Anda meluruskan lengan sambil mengangkat tubuh bagian atas, jaga jarak bahu dari telinga.

7. Pastikan ada sedikit lengkungan pada siku Anda. Jangan meluruskannya dengan paksa.

8. Untuk mengakhiri pose dengan anggun, lepaskan dan kembali ke matras Anda, dan istirahatlah dalam pose mayat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/483/2902515/7-gerakan-yoga-ini-bisa-dilakukan-di-kasur-cocok-untuk-kaum-rebahan-EQ55KF7hnz.jpg
7 Gerakan Yoga Ini Bisa Dilakukan di Kasur, Cocok untuk Kaum Rebahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/483/2898798/7-gerakan-yoga-untuk-pengobatan-epilepsi-bisa-dicoba-di-rumah-YLo9fRFqsC.jpg
7 Gerakan Yoga untuk Pengobatan Epilepsi, Bisa Dicoba di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/483/2858726/ariel-tatum-rutin-yoga-ternyata-ini-manfaatnya-untuk-kesehatan-WJYEn68u4d.jpg
Ariel Tatum Rutin Yoga, Ternyata Ini Manfaatnya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152316//5_cara_kuno_yang_efektif_meredakan_stres_meditasi_hingga_jongkok-PVxR_large.jpg
5 Cara Kuno yang Efektif Meredakan Stres, Meditasi hingga Jongkok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/483/3145739//renang-P1az_large.jpg
3 Olahraga yang Aman untuk Penderita Saraf Kejepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/612/3145337//5_potret_manis_thariq_halilintar_yoga_bareng_aaliyah_yang_sedang_hamil_besar-Qr5B_large.jpg
5 Potret Manis Thariq Halilintar Yoga Bareng Aaliyah yang Sedang Hamil Besar, Netizen: Suami Idaman!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement