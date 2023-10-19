6 Cara Meningkatkan Daya Tahan Tubuh di Tengah Cuaca Panas Terik

SAAT cuaca panas terik ditambah dengan polusi banyak orang yang sakit flu serta batuk. Oleh karena itu agar tetap sehat kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh.

Beberapa perubahan pola makan dan gaya hidup dapat memperkuat pertahanan alami tubuh Anda dan membantu melawan patogen berbahaya, atau organisme penyebab penyakit.

Dilansir dari laman Health Line, berikut cara mudah untuk perkebal daya tahan tubuh yang bisa dibiasakan, selain konsumsi vitamin.

1. Kurangi konsumsi gula tambahan

Penelitian yang muncul menunjukkan bahwa tambahan gula dan karbohidrat olahan dapat berkontribusi secara tidak proporsional terhadap kelebihan berat badan dan obesitas.

Obesitas juga dapat meningkatkan risiko sakit. Menurut sebuah studi observasi pada sekitar 1000 orang, yakni dengan obesitas yang diberi vaksin flu dua kali lebih mungkin untuk tetap terkena flu dibandingkan orang tanpa obesitas yang menerima vaksin.

Membatasi asupan gula Anda dapat mengurangi peradangan dan membantu penurunan berat badan, sehingga mengurangi risiko kondisi kesehatan kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

2. Tidur yang cukup

Tidur dan kekebalan sangat erat kaitannya. Faktanya, kualitas tidur yang tidak memadai atau buruk dikaitkan dengan kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit.

Dalam sebuah penelitian, pada 164 orang dewasa yang sehat, mereka yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam lebih mungkin terkena flu daripada mereka yang tidur 6 jam atau lebih setiap malam.

Istirahat yang cukup dapat memperkuat kekebalan alami Anda. Selain itu, Anda mungkin tidur lebih banyak saat sakit untuk memungkinkan sistem kekebalan Anda melawan penyakit dengan lebih baik.

3. Makan lebih banyak makanan nabati utuh

Makanan nabati utuh seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan kaya akan nutrisi dan antioksidan yang dapat membantu Anda melawan patogen berbahaya.

Antioksidan dalam makanan ini membantu penurunan peradangan dengan memerangi senyawa tidak stabil yang disebut radikal bebas. Di mana dapat menyebabkan peradangan ketika mereka membangun dalam tubuh Anda dalam tingkat tinggi.

4. Lakukan olahraga ringan

Meskipun olahraga intens dalam waktu lama dapat menekan sistem kekebalan Anda, olahraga ringan dapat meningkatkannya, lho.

Studi menunjukkan, bahwa bahkan satu sesi olahraga sedang dapat meningkatkan efektivitas vaksin kepada orang dengan sistem kekebalan yang lemah.

Terlebih lagi, olahraga teratur dan sedang dapat mengurangi peradangan dan membantu regenerasi sel kekebalan Anda secara teratur.

Contoh olahraga ringan termasuk jalan cepat , bersepeda teratur , joging, berenang, dan lintas alam ringan. Kebanyakan orang harus menargetkan setidaknya 150 menit olahraga sedang per-minggunya secara alami.