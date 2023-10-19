6 Obat Herbal untuk Menurunkan Gula Darah Secara Alami, Boleh Dicoba

ORANG yang sakit diabetes harus menjaga gaya hidup sehat dan menjaga pola makannya. Ini dilakukan agar mereka lebih panjang umur.

Pengidap diabetes juga harus menghindari lonjakan kadar gula darah karena berbahaya.

Apalagi pengidap diabetes tidak bisa menggunakan atau membuat hormon insulin, yang diperlukan untuk menjaga kadar gula darah dalam kisaran yang sehat. Mengkonsumsi tanaman herbal bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan gula darah.

Apalagi obat herbal memberikan banyak manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthshots.com berikut ini ramuan herbal yang bisa dicoba untuk menurunkan kadar gula darah.

1. Apel

Apel mampu menurunkan gula darah. Bahkan makan apel sebelum makan nasi bisa mengurangi gula darah setelah makan, dibandingkan dengan hanya makan nasi saja tanpa apel. Oleh karena itu sering-seringlah konsumsi apel.

2. Pare

Buah pare bagus untuk menurunkan gula darah. Biasanya pare dikonsumsi dengan dibikin sayur pare yang lezat. Namun memang pare bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil dan baik.

3. Ginseng

Tanaman oriental ini memiliki khasiat yang tinggi untuk menambah kekebalan tubuh yang tinggi dan juga anti diabetes. Ginseng mampu mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat dalam tubuh dan merangsang produksi insulin oleh pankreas. Sehingga peningkatan insulin membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh sehingga bisa diubah menjadi energi.