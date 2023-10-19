Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dampak Jangka Panjang dari Minum Teh Hijau, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |17:46 WIB
Dampak Jangka Panjang dari Minum Teh Hijau, Apa Saja?
Teh hijau. (Foto: Healthy women)
A
A
A

TEH hijau pasti memberikan manfaat yang baik, karena minuman yang sangat populer ini telah dinikmati banyak orang selama ribuan tahun. Namun, masih banyak orang yang bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuh Anda jika Anda meminum teh hijau setiap hari.

Dilansir dari Eating Well, teh hijau bermanfaat untuk mengurangi peradangan. Peradangan adalah reaksi alami tubuh Anda terhadap cedera dan infeksi. Teh hijau memiliki profil antioksidan yang sangat baik.

 teh hijau

Teh hijau kaya akan polifenol, yang memberikan kontribusi sifat antioksidan dan anti-inflamasi tambahan pada teh hijau.

 BACA JUGA:

Sebuah studi tahun 2022 yang dilakukan pada 40 peserta di Ohio State University menemukan bahwa ekstrak teh hijau menurunkan gula darah dan menurunkan peradangan dan permeabilitas usus baik pada orang sehat maupun orang dengan sindrom metabolik.

Konsumsi teh, bersamaan dengan pola makan yang menyehatkan jantung, dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. L-theanine, asam amino dalam teh hijau, terbukti membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat daya ingat dan mengurangi kecemasan.

Selain itu, teh hijau juga bermanfaat membantu melawan penyakit jantung dengan mendukung kolesterol sehat. Studi juga menunjukkan bahwa teh hijau dapat menurunkan kadar gula darah dan membantu mencegah diabetes tipe 2.

Sebuah studi tahun 2018 di Journal of American Heart Association menemukan bahwa teh memperlambat penurunan alami kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL), yang sering disebut sebagai kolesterol "baik", seiring bertambahnya usia, dan mengurangi kolesterol rendah.

Teh hijau juga dapat membantu bertindak sebagai prebiotik dan memperbaiki lingkungan usus besar dan meredakan gejala gangguan pencernaan dan meredakan kembung.

 BACA JUGA:

Meskipun teh hijau, jauh lebih bermanfaat bagi kesehatan dibandingkan minuman yang banyak mengandung pemanis, seseorang mungkin menghadapi efek samping negatif jika mengonsumsinya terlalu banyak.

Misalnya, terlalu banyak minum teh dapat menyebabkan kekurangan zat besi karena teh kaya akan tanin yang dapat mengikat zat besi dan mencegahnya diserap di saluran pencernaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/611/3167453//teh-hRqT_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Mulus dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/611/3163820//teh_hijau-Uhnt_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Glowing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement