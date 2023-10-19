Dampak Jangka Panjang dari Minum Teh Hijau, Apa Saja?

TEH hijau pasti memberikan manfaat yang baik, karena minuman yang sangat populer ini telah dinikmati banyak orang selama ribuan tahun. Namun, masih banyak orang yang bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuh Anda jika Anda meminum teh hijau setiap hari.

Dilansir dari Eating Well, teh hijau bermanfaat untuk mengurangi peradangan. Peradangan adalah reaksi alami tubuh Anda terhadap cedera dan infeksi. Teh hijau memiliki profil antioksidan yang sangat baik.

Teh hijau kaya akan polifenol, yang memberikan kontribusi sifat antioksidan dan anti-inflamasi tambahan pada teh hijau.

Sebuah studi tahun 2022 yang dilakukan pada 40 peserta di Ohio State University menemukan bahwa ekstrak teh hijau menurunkan gula darah dan menurunkan peradangan dan permeabilitas usus baik pada orang sehat maupun orang dengan sindrom metabolik.

Konsumsi teh, bersamaan dengan pola makan yang menyehatkan jantung, dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. L-theanine, asam amino dalam teh hijau, terbukti membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat daya ingat dan mengurangi kecemasan.

Selain itu, teh hijau juga bermanfaat membantu melawan penyakit jantung dengan mendukung kolesterol sehat. Studi juga menunjukkan bahwa teh hijau dapat menurunkan kadar gula darah dan membantu mencegah diabetes tipe 2.

Sebuah studi tahun 2018 di Journal of American Heart Association menemukan bahwa teh memperlambat penurunan alami kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL), yang sering disebut sebagai kolesterol "baik", seiring bertambahnya usia, dan mengurangi kolesterol rendah.

Teh hijau juga dapat membantu bertindak sebagai prebiotik dan memperbaiki lingkungan usus besar dan meredakan gejala gangguan pencernaan dan meredakan kembung.

Meskipun teh hijau, jauh lebih bermanfaat bagi kesehatan dibandingkan minuman yang banyak mengandung pemanis, seseorang mungkin menghadapi efek samping negatif jika mengonsumsinya terlalu banyak.

Misalnya, terlalu banyak minum teh dapat menyebabkan kekurangan zat besi karena teh kaya akan tanin yang dapat mengikat zat besi dan mencegahnya diserap di saluran pencernaan.