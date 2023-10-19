5 Cara Meningkatkan Daya Tahan Tubuh di Tengah Panas Ekstrem

PANAS ekstrem menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini membuat masyarakat harus lebih memerhatikan serta memperkuat daya tahan tubuhnya supaya tidak mudah sakit.

Terlebih lagi sebagian orang masih harus beraktivitas di luar ruangan, meskipun cuacanya tidak direkomendasikan untuk berkegiatan berlebihan. Salah satu untuk memperkuat daya tahan tubuh di kondisi (cuaca) yang cukup ekstrem ini adalah mengonsumsi suplemen atau vitamin.

Akan tetapi terdapat cara lain yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Merangkum dari laman Health Line, Kamis (19/10/2023).

1. Konsumsi Nabati

Makanan nabati utuh seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan kaya nutrisi dan antioksidan yang dapat membantu Anda melawan patogen berbahaya.

Antioksidan dalam makanan ini membantu penurunan peradangan dengan memerangi senyawa tidak stabil yang disebut radikal bebas, yang dapat menyebabkan peradangan ketika zat itu membangun tubuh Anda dalam tingkat tinggi.

2. Makan Lemak Sehat

Lemak sehat, seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun dan salmon, dapat meningkatkan respons kekebalan tubuh Anda terhadap patogen dengan mengurangi peradangan. Meskipun peradangan tingkat rendah adalah respons normal terhadap stres atau cedera, peradangan kronis dapat menekan sistem kekebalan Anda.

3. Tidur Cukup

Mengatur jam tidur di tengah kesibukkan memang sesuatu yang sulit. Akan tetapi jika Anda kurang istirahat, maka akan berdampak terhadap kesehatan tubuh. Kualitas tidur yang tidak memadai atau buruk dikaitkan dengan kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit.

Dalam sebuah penelitian pada 164 orang dewasa yang sehat, mereka yang tidur kurang dari enam jam setiap malam lebih mungkin terkena flu daripada mereka yang tidur enam jam atau lebih setiap malam