Toilet Jongkok Vs Toilet Duduk, Mana yang Lebih Sehat?

PENGGUNAAN toilet tentu disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Ada yang menggunakan toilet duduk, tapi ada pula yang menggunakan toilet jongkok.

Jika membicarakan nyaman, sebagian orang cenderung memilih toilet duduk untuk digunakan. Akan tetapi, jika dilihat dari segi kesehatan mana yang lebih disarankan?

Menurut Dokter Spesialis Kecantikan sekaligus Influencer, dr Nadia Alaydrus menjelaskan pada beberapa penelitian, penggunaan toilet jongkok lebih disarankan untuk digunakan, dibandingkan toilet duduk.

Hal itu dikarenakan saat Buang Air Besar (BAB) toilet duduk akan membutuhkan waktu lebih lama dan juga mengeluarkan tenaga lebih besar.

“Padahal kelamaan mengejan saat BAB atau duduk terlalu lama itu bisa ningkatin risiko penyakit seperti wasir dan sembelit,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Kamis (19/10/2023).

Selain itu pada penggunaan toilet duduk juga bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diare, atau bahkan influenza dan infeksi pada kulit. Karena menempel langsung bersentuhan dengan permukaan duduknya.

Meskipun memang toilet duduk dianggap lebih nyaman dan membantu untuk digunakan pada beberapa kalangan seperti lansia atau ibu-ibu yang sudah mengalami hamil besar, dan juga seseorang dengan cedera lutut. Namun bukan berarti toilet jongkok tidak memiliki manfaat.