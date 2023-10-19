Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kebiasaan Menunda Alarm Dapat Tingkatkan Fungsi Otak? Begini Penjelasan Dokter

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |05:48 WIB
Kebiasaan Menunda Alarm Dapat Tingkatkan Fungsi Otak? Begini Penjelasan Dokter
Kebiasaan menunda alarm dapat tingkatkan fungsi otak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEBIASAAN menunda alarm sering kali dikonotasikan negatif. Tapi menurut penelitian yang baru-baru ini dilakukan para ilmuwan Swedia, kebiasaan itu dapat meningkatkan fungsi otak.

Melansir dari Science Focus, Rabu (18/10/2023) penelitian yang dipublikasikan di Journal of Sleep Research ini mengungkap bahwa dengan menunda alarm, bisa membuat seseorang jadi lebih waspada.

Selain itu juga dengan kecenderungan tidur yang terganggu alarm dan mendapat waktu tidur tambahan, bisa membuat seseorang memiliki kinerja yang lebih baik saat menjalankan aktivitas.

Kebiasaan menunda alarm

Dalam melakukan penelitian, para peserta diizinkan untuk tidur sebentar selama 30 menit atau disuruh bangun secara tiba-tiba dan kemudian diminta untuk melakukan tes aritmatika dan memori.

Tes ini dilakukan segera dan sepanjang hari. Peserta yang diberikan waktu tidur tambahan selama 30 menit memiliki kinerja lebih baik pada sebagian besar tes setelah akhirnya bangun.

"Orang yang mendapat tidur tambahan setengah jam memiliki kinerja lebih baik dalam tes otak saat bangun tidur dibandingkan mereka yang langsung bangun dari tempat tidur," kata dr Tina Sundelin, dari Universitas Stockholm.

Halaman:
1 2
      
